На ледоколе «Чукотка» начинается формирование надстройки

Корабелы Балтийского завода ОСК продолжают строительство универсального атомного ледокола "Чукотка" проекта 22220. Специалисты приступают к формированию надстройки – одному из важнейших этапов строительства судна на воде, говорится в сообщении верфи от 16 декабря.



Ранее были завершены работы по демонтажу спускового устройства. Судно освобождено от элементов оснастки, остававшихся после церемонии спуска.



Как отмечают на Балтзаводе, процесс демонтажа, продолжавшийся чуть больше месяца, осуществлялся командой квалифицированных специалистов с соблюдением норм и правил безопасности.



В настоящее время на ледоколе "Чукотка" продолжаются достроечные работы. На борт погружено необходимое оборудование, в частности, гребной электродвигатель, главный упорный подшипник, валы.



Напомним, "Чукотка" является четвертым серийным (пятым по счету) универсальным атомным ледоколом проекта 22220 (разработчик – ЦКБ "Айсберг"). Контракт на строительство атомохода был заключен между ФГУП "Атомфлот" (входит в госкорпорацию "Росатом") и Балтийским заводом в августе 2019 года по результатам открытого конкурса. Закладка ледокола состоялась в декабре 2020 года, спуск на воду – в ноябре 2024 года. По условиям контракта, передать заказчику "Чукотку" корабелы должны в декабре 2026 года.



Универсальный атомный ледокол проекта 22220 – справка

Длина – 173,3 м

Ширина – 34 м

Мощность на винтах – 60 МВт

Осадка по конструктивной ватерлинии – 10,5 м

Минимальная рабочая осадка – 9,03 м

Водоизмещение – 33,54 тыс. т

Назначенный срок службы – 40 лет

Экипаж – 53 чел.