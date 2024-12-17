Новый резидент ТОР «Железногорск» будет развивать высокие технологии

Новым резидентом территории опережающего развития «Железногорск» стала компания «А-Дата», которая будет реализовывать инвестиционный проект по созданию площадки для высокоэнергетических вычислений, обработки и хранения данных.

«А-Дата» планирует создать инфраструктуру для размещения модульных центров обработки данных. Консолидация вычислительных ресурсов и средств хранения данных в ЦОД позволит клиентам сократить стоимость владения IT-инфраструктурой за счет возможности эффективного использования технических средств, например, перераспределения нагрузок, а также за счет сокращения расходов на администрирование. ЦОД будет предлагать услуги по аренде физических и виртуальных серверов, обработке, хранению и защите персональных данных, поддержке облачных серверов.

В рамках первого этапа проекта запланировано привлечение инвестиций на сумму более 290 млн рублей. Будет создано 37 новых рабочих мест.

Компания «А-Дата» стала 19-м резидентом ТОР «Железногорск».