Реабилитационный центр с бассейном откроют в Звенигороде

В подмосковном Звенигороде расположена санаторно-курортная и реабилитационная база Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова. Здесь продолжаются работы по модернизации помещений и медицинского оборудования. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект реконструкции Отделения реабилитации на 60 коек с бассейном.

На базе санатория «Звенигород» сегодня развивается один из загородных кластеров восстановительного лечения Сеченовского Университета Минздрава России. Здесь пройдет реконструкция здания для нужд Реабилитационного центра, в котором разместят приемное отделение и палаты для 60 пациентов, а также помещения для физиотерапии, водолечения и иных лечебно-восстановительных процедур.

«Новый Реабилитационный центр входит в состав санаторного комплекса Сеченовского Университета и представляет собой стационар для пациентов с заболеваниями центральной и периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, соматических заболеваний. Здесь также созданы условия для госпитализации маломобильных пациентов. Вместе с ними в палате смогут находиться сопровождающие лица, в том числе сиделки», – рассказал эксперт Главгосэкспертизы Андрей Крыль.

Общая площадь здания – 4022 кв. м. По словам эксперта, оно представляет собой объем Г-образной формы, образованный сочетанием основного четырехэтажного корпуса с подвалом, а также с входными группами и двухэтажным выступающим объемом, где размещается зона лечебного бассейна.

«Все новые элементы несущих конструкций здания, включая 12-метровые балочные перекрытия над чашей бассейна, прошли оценку на безопасность эксплуатационной надежности на основе расчетов для статического и динамического анализа пространственных строительных конструкций. Также проектная организация представила расчет конструкций на эксплуатационные, технологические и атмосферные нагрузки»,– сообщил Андрей Крыль.

Заказчик – ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)

Генеральный проектировщик – ООО «Мединвестстрой-2003»