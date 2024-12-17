Великое охлаждение кабельной отрасли и никакого праздника! RusCable Insider за декабрь 2024

Никакого праздника! Работа, работа, работа без ожидания сверхприбылей или "вкусных заказов". Кабельный бизнес замерзает, начинается жесткая борьба за каждый метр кабеля и процент рентабельности. Переход в режим "выживания" автоматически переводит рынок в режим "охоты". Кабельный рынок находится в постоянном поиске новых ниш для позиционирования, что на самом деле ведет к развитию. Пока одни удешевляют конструкции и дают скидки, другие делают "строго по ГОСТ". Пока одни сворачивают любые активности и проекты, другие активно готовятся к новому сезону и предстоящей выставке Cabex. Какая тактика выживания окажется выигрышной — мы узнаем не раньше, чем через год. Ну а в декабрьском номере журнала RusCable Insider никакого праздника! Работаем!

Самое главное в номере:

Охлаждение рынка, агентский НДС и новые надежды, что кабельщиков поддержат в РУСАЛе. Фокус на персонал, эффективность и технологии. Как заводы создают эффективную рабочую среду в которой хочется работать и улучшать производительность? Подготовка к Cabex 2025 в вопросах и ответах. Почему выставка — это лестница для компаний, но с ними надо уметь работать. Колонка Главреда. ФАС будет следить за госзакупками, правительство будет финансировать "слабых", а кабельщики продолжают модернизацию, но более скромными темпами Почему фальсификат это больше экономическая проблема, чем вопрос безопасности. Рассуждение EL-комитета. МегаПолия ГК "Москабельмет", счастливые лица на полупустом МФЭС-2024, итоги года от заводов и опыт поставок в разные индустрии. Дайджест основных событий кабельного бизнеса, технологий, оборудования, электротехники и яркие релизы и проекты ноября от RusCable.Ru

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