Александр Новак, Максим Решетников и Роман Старовойт доложили Михаилу Мишустину об итогах рабочей поездки в Кемеровскую область

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак, Министр экономического развития Максим Решетников и Министр транспорта Роман Старовойт доложили Председателю Правительства Михаилу Мишустину о результатах рабочей поездки в Кемеровскую область.

Как отметил Александр Новак, Кузбасс является ключевым регионом для угольной отрасли нашей страны. Здесь добывается половина угля России.

«Сегодня угольная отрасль испытывает определённые трудности, связанные с падением цен и невозможностью вывезти в полном объёме уголь на экспортные рынки. Поэтому было важно оценить текущую ситуацию и вместе выработать шаги для стабилизации ситуации, чтобы регион продолжал развиваться. Для Кузбасса угольная отрасль – основная с точки зрения её экономики», – подчеркнул вице-премьер.

Александр Новак доложил, что ситуация в регионе стабильна, угольные компании функционируют в штатном режиме. Руководству региона им дано поручение проработать риски финансовой устойчивости компаний и оперативно докладывать о ситуации. Минфин должен обеспечить мониторинг финансовой ситуации в регионе и при необходимости обеспечить своевременную поддержку.

Максим Решетников в свою очередь сообщил, что на сегодняшний день уже подготовлен проект новой программы социально-экономического развития Кемеровской области.

«Сейчас она находится на рассмотрении в Правительстве, и в ближайшее время, мы рассчитываем, она будет утверждена», – сказал Максим Решетников.

Александр Новак добавил, что федеральные органы власти будут оказывать региону необходимое содействие в реализации новой программы. Работа будет на особом контроле Правительства, подчеркнул он.

О ходе обновления транспортной инфраструктуры, реконструкции взлётно-посадочной полосы кемеровского аэропорта, модернизации аэропорта в Новокузнецке и строительстве аэропорта в Шерегеше Михаилу Мишустину доложил Министр транспорта Роман Старовойт.

«Сейчас полным ходом идёт проектирование нового аэровокзального комплекса. Реализовывать проект будет частный инвестор. Со стороны федерального бюджета будет поддержка в части плоскостных сооружений, взлётно-посадочная полоса, аэронавигационное оборудование, это уже заложено в федеральном бюджете на 2027–2030 годы», – отметил Роман Старовойт.

В ходе рабочей поездки в Кемеровскую область представители Правительства по поручению Михаила Мишустина посетили ряд промышленных предприятий, инфраструктурных объектов, встретились с работниками, руководством и профсоюзом угольных компаний.

Александр Новак также провёл совещание по социально-экономическому развитию региона.