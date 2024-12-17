Госстройнадзор выдал разрешение на расширение верфи «Эмпериум» в Ленобласти

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на реконструкцию второго производственно-складского комплекса ООО "Эмпериум" (входит в Sitronics Group) в городе Отрадном (Кировский район), сообщила пресс-служба правительства региона.

"Чтобы нарастить объемы выпуска продукции и удешевить производство, площадь комплекса должна увеличиться в два раза. Завершить работы планируют в 2026 году", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Ленобласти Евгения Барановского.

По его словам, на заводе в Отрадном будут строиться, в том числе, электрические пассажирские суда проекта "Москва 2.0" вместимостью до 130 пассажиров.

Как сообщалось, по заказу АО "ВодоходЪ. Пассажирский порт" (Речной пассажирский порт Санкт-Петербурга, располагает собственным флотом судов), верфь в Ленобласти до 2030 года построит серию из 25 судов проекта проекта "Москва 2.0". Ожидается, что первые два судна проекта будут спущены на воду в 2025 году.

В рамках ПМЭФ-2024 "Эмпериум" и правительство Ленинградской области заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве в рамках проекта по расширению верфи в Отрадном. Инвестиции в проект составят 1,9 млрд рублей. После его завершения производственные мощности вырастут на 19 тыс. кв. метров, достигнут 25 судов в год.

"Эмпериум" строит и поставляет заказчикам несколько вариантов судов речного и озерного типов вместимостью от 50 до 130 пассажиров на борту: водный автобус-электроход для городских пассажирских перевозок, а также электрокатамаран для прогулочных и туристических рейсов.

Sitronics Group внедряет комплексные решения для "умного города" и безопасности, занимается цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации, производит IT- и телеком-оборудование, разрабатывает IoT-системы и программное обеспечение.