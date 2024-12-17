КРДВ представила инициативу по развитию локальной энергетики Дальнего Востока и Арктики в Госдуме

В Государственной Думе состоялось первое заседание секции по законодательному регулированию вопросов, связанных с энергообеспечением на изолированных и труднодоступных территориях, под руководством депутата Романа Птицына, созданной в рамках Экспертного совета при Комитете по энергетике. В ходе мероприятия руководитель направления по энергетике и ЖКХ Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Максим Губанов представил инициативу по созданию условий для развития интеллектуальной энергетики на изолированных и труднодоступных территориях и привлечения частных инвестиций в эту сферу.

По его словам, сфера локальной энергетики в Российской Федерации требует системного государственного внимания. Здесь сосредоточен громадный потенциал для развития новых энергетических технологий, привлечения частных инвестиций и повышения эффективности государственных расходов.

«Мы совместно с Инфраструктурным центром "Энерджинет" подготовили ряд системных инициатив в этой сфере, которые включают разработку долгосрочных программ развития локальной инженерной инфраструктуры, применение эффективных технологических решений и привлечение частных инвестиций на основе новых форм государственно-частного партнерства. Совместно с заинтересованными регионами и инвесторами намерены провести эксперимент по апробации своих предложений в рамках пилотных проектов и рассчитываем на поддержку со стороны Комитета Государственной Думы по энергетике», - рассказал Максим Губанов.

По словам руководителя секции, члена Комитета Государственной Думы по энергетике Романа Птицына, инициатива КРДВ является стратегической и охватывает широкий круг взаимосвязанных вопросов, включая привлечение инвестиций в электроэнергетику и ЖКХ, повышение энергоэффективности, пространственное развитие и государственно-частное партнерство.