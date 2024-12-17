«Россети Северный Кавказ» заменили 1 200 км устаревшего провода на самонесущий изолированный

«Россети Северный Кавказ» в 2024 году в регионах Северо-Кавказского федерального округа заменили 1200 км неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП).

Современный и надежный провод российского производства смонтировали на 1 000 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 0,4 кВ и на 200 км ЛЭП 6-10 кВ.



Конструкция СИП практически исключает возможность схлестывания, коротких замыканий и обрывов, а наличие изоляции препятствует налипанию снега и обледенению проводов. Его применение позволяет устранить основные причины нарушений электроснабжения в сети 0,4-10 кВ, а значит – гарантировать надежную и качественную подачу электроэнергии потребителям. Кроме того, монтаж пожаробезопасного провода снижает эксплуатационные затраты и риск травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности.



Комплекс технических мероприятий, предусмотренный Программой технического обслуживания и ремонта текущего года, реализован на участках, которые характеризуются высоким процентом изношенности сетей.