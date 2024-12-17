В «Титановой долине» появятся резиденты с инвестициями свыше 660 млн рублей

Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» в Свердловской области одобрил три новых проекта, которые будут реализованы на площадке «Уктус». В общей сложности инвесторы вложат 668 млн руб., сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Проект «ПЗМ Урал» включает высокотехнологичное производство прецизионной проволоки для электроэрозионного оборудования, используемого в авиастроении, точной механике и медицине. Инвестиции составят 201 млн руб., площадь производственного цеха — 20 тыс. кв. м, создадутся 15 рабочих мест. Выпуск продукции запланирован на 2026 год.

Производственный центр «РегЛаб» разместит производство программируемых логистических контроллеров и программно-аппаратных комплексов на участке площадью 1,6 га. Объем инвестиций составит 404 млн руб., создадутся 130 рабочих мест. Запустить производство планируется в 2027 году.

Производственный центр «Прософт-Системы» создаст современное производство программно-аппаратных комплексов в отраслях генерации электроэнергии, а также в металлургической, транспортной, нефтяной и газовой промышленности. Инвестиции составят 63 млн руб., будет создано 50 рабочих мест. Старт производства запланирован на 2027 год.

Экспертный совет является финальной стадией процедуры получения статуса резидента ОЭЗ «Титановая долина», после этого будут подписаны трехсторонние соглашения между компаниями, УК ОЭЗ и Мининвестразвития Свердловской области, а также получены свидетельства о статусе резидента ОЭЗ от Минэкономразвития РФ.

На сегодня резиденты «Титановой долины» уже инвестировали около 34 млрд руб., произвели продукции на 97 млрд руб., создали 2,7 тыс. рабочих мест, а в государственную казну поступило от них 16,7 млрд руб.

Напомним, на прошлой неделе компания «Аметист-СПГ» завершила строительство завода по сжижению природного газа на площадке ОЭЗ «Титановая долина» в Верхней Салде (Свердловская область), инвестиции в проект составили более 500 млн руб.

Ирина Пичурина