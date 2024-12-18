Демиховский машиностроительный завод запустил производство редукторов для электропоездов «Иволга»

Демиховский машиностроительный завод (ДМЗ, входит в группу «Трансмашхолдинг» (ТМХ)) реализовал инвестпроект по серийному производству отечественных редукторов для электропоездов «Иволга 4.0». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Проект получил поддержку в виде льготного займа Фонда развития промышленности РФ.

Демиховский машиностроительный завод (ДМЗ, входит в группу «Трансмашхолдинг» (ТМХ)) реализовал инвестпроект по серийному производству отечественных редукторов для электропоездов «Иволга 4.0». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Проект получил поддержку в виде льготного займа Фонда развития промышленности РФ.

ДМЗ стал первым в России заводом, выпускающим редукторы для моторвагонного подвижного состава. Практически все комплектующие редуктора ДМЗ – отечественного производства. Первая серийная партия редукторов уже изготовлена и поставлена заказчику.

«Инвестиции в проект Демиховского машиностроительного завода по модернизации производственных участков, в том числе освоению производства редукторов, составляют 1,8 млрд рублей, из них 1,45 млрд — предоставлено Фондом развития промышленности РФ в виде льготного займа. На данный момент общая мощность нового производства составляет более 600 редукторов для “Иволги 4.0” в год», — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Редуктор предназначен для применения в составе моторно-редукторного блока и является частью тягового привода поезда. Срок эксплуатации редуктора составляет 40 лет. Запуск производства редукторов на ДМЗ позволяет снизить риски, связанные с поставками ключевых компонентов зарубежного производства, и укрепить технологический суверенитет страны.

«Инвестиции ТМХ и финансирование ФРП позволили нам реализовать стратегически важный для железнодорожного машиностроения проект – выпуск полностью отечественных редукторов для «Иволги». Мы не только закупили оборудование, но и модернизировали цеха, создали комфортные условия труда для специалистов, которые будут задействованы на новом производстве. Освоение выпуска редукторов – важный шаг в развитии внутрихолдинговой кооперации. ДМЗ – поставщик комплектующих для крупнейших предприятий ТМХ: мы производим колесные пары для вагонов метро «Метровагонмаша», расширяем сотрудничество с Тверским вагоностроительным заводом. Прорабатываем и другие направления кооперации с предприятиями холдинга», – рассказал генеральный директор ОАО «ДМЗ» Владимир Чекалин.

Ранее Демиховский машиностроительный завод также становился получателем поддержки ФРП РФ по программе «Лизинговые проекты» в размере 273 млн рублей, что позволило предприятию модернизировать производство колесных пар и рамы моторной тележки для электропоездов.