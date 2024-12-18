Энергоблок №4 Белоярской АЭС подтвердил работу на 100% номинальной мощности

18 дек. 2024, 13:30
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Источник:
АО Концерн Росэнергоатом
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На Белоярской АЭС оптимизировали алгоритм вывода энергоблока с реактором БН-800 на номинальную мощность. 

Ранее во время каждого набора мощности энергоблоку №4 при возобновлении работы после загрузки в реактор БН-800 свежего топлива требовалось отработать в течение 300 часов на мощности 85% от номинальной, и только после этого повышать её до 100%. Это было дополнительной мерой предосторожности после первого в России перевода реактора БН-800 на полную загрузку МОКС-топливом, который состоялся в 2022 году. 

Теперь, после снятия существовавших ранее ограничений, энергоблок №4 сможет дополнительно вырабатывать по 47 млн кВтч во время каждого набора мощности. Этого количества хватит, чтобы в течение 10-ти дней обеспечивать всё население Екатеринбурга электроэнергией.

Это стало возможным благодаря проведённому исследованию, которое продлилось 1,5 года и позвоило изменить алгоритм набора мощности блока №4. Оно проводилось в специальной установке реактора МИР.М1. Для этого специалисты АО «ГНЦ НИИАР» (предприятие Научного дивизиона госкорпорации «Росатом») разработали уникальную методику и необходимое устройство. 

Полученные данные обработали учёные топливного дивизиона, а их результаты позволили обосновать полную безопасность набора мощности реактора БН-800 сразу до 100% без промежуточной работы на уровне 85% от номинальной.

«Результаты проведённого исследования позволили получить точный график зависимости температуры топлива от уровня мощности реактора. Это важно для повышения эффективности и обеспечения безопасной и надёжной работы энергоблока с оптимальным алгоритмом выхода на номинальную мощность», - отметил начальник ядерно-физической лаборатории ОЯБиН Белоярской АЭС Евгений Ляпин.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан.
 

Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова (г. Заречный Свердловской области) вырабатывает около 16% электроэнергии от общего энергобаланса Свердловской области. На Белоярской АЭС эксплуатируются энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надёжности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира. Белоярская АЭС участвует в решении стратегической задачи атомной отрасли по освоению замкнутого ядерно-топливного цикла, который на сотни лет обеспечит топливом атомную энергетику, позволит повторно использовать отработавшее ядерное топливо и минимизировать радиоактивные отходы.

Эффективная работа топливно-энергетического комплекса имеет важнейшее значение для государства, гарантируя экономическую стабильность и благополучие граждан. Крупные отраслевые компании развивают производство, инвестируют в импортозамещающие технологии. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Россия является одним из лидеров в создании и промышленном внедрении ядерных технологий четвертого поколения. Сегодня госкорпорация «Росатом» создает новую технологическую платформу для развертывания атомной энергетики будущего: на Белоярской АЭС начались предпроектные работы по сооружению энергоблока БН-1200М, а в Томской области впервые в мировой практике на одной площадке создаются АЭС с реактором БРЕСТ-ОД-300 и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл. Ядерные энергетические системы IV поколения способны кардинально изменить атомную энергетику, прежде всего за счет нового уровня безопасности, расширения топливной номенклатуры и существенного сокращения радиоактивных отходов.

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