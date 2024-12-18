На месторождении ниобия в Иркутской области построят ГОК за 29 млрд рублей

18 дек. 2024, 15:30
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Источник:
MASHNEWS
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Компания «СТ Элементы» намерена возвести горно-обогатительный комбинат для освоения участка месторождения ниобия Большетагнинское в Иркутской области. 

Соответствующий проект инвестор представил правительству региона. Согласно планам компании, будущий комплекс займется производством ниобиевого концентрата и феррониобия, которые используются в трубопрокатной отрасли. 

Планируемая мощность производства — до 20 тыс. тонн ниобиевого концентрата и до 10 тыс. тонн феррониобия. Вложения в проект до 2029 года составят 29 млрд рублей.

Лицензию на освоение месторождения сроком на 27 лет компания получила в августе 2023 года. Согласно информации, размещенной в государственной информационной системе ГИС «Торги», разовый платеж составил 116,6 млн руб. Балансовые запасы пентаоксида ниобия в границах Большетагнинского участка, по данным на начало 2022 года, составляют 362,5 тыс. тонн по категории С1, 45 тыс. тонн по категории С2. Прогнозные ресурсы пентаоксида ниобия по категории Р1 составляют 150,8 тыс. тонн.

По данным ЕГРЮЛ, АО «СТ Элементы» зарегистрировано в июне 2023 года в Москве, основная деятельность компании является «добыча и обогащение руд редких металлов — циркония, тантала, ниобия и др.». Данные об учредителях компании в реестре отсутствуют.

По данным профильного портала nedradv.ru, Большетагнинское месторождение расположено в предгорной части Восточного Саяна. В административном отношении месторождение находится в пределах Тулунского района Иркутской области в 160 км от города Тулун и одноименной станции Восточно-Сибирской железной дороги, в 19 км от бывшего поселка Белозиминский. Ближайший населенный пункт — с. Уйгат.

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