ВИЭ завершила первый этап своего развития

Период «песочницы» ВИЭ уже прошла и сейчас отрасль способна на самостоятельное развитие без дополнительных сверхстимулов, сообщил Евгений Грабчак в ходе конференции «Возобновляемая энергетика России:

технологии энергоперехода».

«Мы считаем, что ВИЭ как отрасль завершила первый этап своего развития. Дальше нужна отрасль ВИЭ-2.0 с новыми принципами и подходами, с конкуренцией, с инфляционной генерацией и своим местом и в энергосистеме, и в энергетике», — сказал он.

Замминистра отметил, что в текущем году Минэнерго реализовано большое количество регуляторных решений, с запросом на которые ранее обращалось отраслевое ВИЭ сообщество. По его словам, введена чёткая процедура согласования системным оператором мест будущего расположении объектов, сооружаемых по ДПМ ВИЭ; смягчены требования по фингарантиям для участников отбора по ДПМ ВИЭ; внедрена система «зелёных сертификатов». Эти механизмы уже показали свою эффективность, дополнил он.

Говоря о перспективах развития ВИЭ, замминистра отметил, что Минэнерго прогнозирует рост выработки СЭС и ВЭС до 3,3% от общего объёма к 2042 году, что соответствует 21,9 ГВт установленной мощности. Показатели заложены в проект Генсхемы развития электроэнергетики до 2042 года, над которым сейчас работает российское энергетическое ведомство. Проект документа внесён на утверждение в Правительство РФ.

Замминистра также отметил, что ВИЭ имеет ряд преимуществ для покрытия прогнозных дефицитов на Дальнем Востоке.