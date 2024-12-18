ВИЭ завершила первый этап своего развития

18 дек. 2024, 17:30
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Источник:
Министерство энергетики Р...
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Период «песочницы» ВИЭ уже прошла и сейчас отрасль способна на самостоятельное развитие  без дополнительных сверхстимулов, сообщил Евгений Грабчак в ходе конференции «Возобновляемая энергетика России:
технологии энергоперехода».

«Мы считаем, что ВИЭ как отрасль завершила первый этап своего развития. Дальше нужна отрасль ВИЭ-2.0 с новыми принципами и подходами, с конкуренцией, с инфляционной генерацией и своим местом и в энергосистеме, и в энергетике», — сказал он.

Замминистра отметил, что в текущем году Минэнерго реализовано большое количество регуляторных решений, с запросом на которые ранее обращалось отраслевое ВИЭ сообщество. По его словам, введена чёткая процедура согласования системным оператором мест будущего расположении объектов, сооружаемых по ДПМ ВИЭ; смягчены требования по фингарантиям для участников отбора по ДПМ ВИЭ; внедрена система «зелёных сертификатов». Эти механизмы уже показали свою эффективность, дополнил он.

Говоря о перспективах развития ВИЭ, замминистра отметил, что Минэнерго прогнозирует рост выработки СЭС и ВЭС до 3,3% от общего объёма к 2042 году, что соответствует 21,9 ГВт установленной мощности. Показатели заложены в проект Генсхемы развития электроэнергетики до 2042 года, над которым сейчас работает российское энергетическое ведомство. Проект документа внесён на утверждение в Правительство РФ.

Замминистра также отметил, что ВИЭ имеет ряд преимуществ для покрытия прогнозных дефицитов на Дальнем Востоке.

«Ведём предметный диалог с игроками отрасли по более интенсивному освоению дальневосточных территорий. Считаем, что ВИЭ может уже сейчас рассматриваться как полноценный участник конкурентной генерирующей подотрасли нашей энергетики. Поэтому готовы, естественно, дальше поддерживать отрасль, выстраивая конкурентные механизмы», – заключил замминистра.

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