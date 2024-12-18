В ЛНР на развитие распределительных сетей выделят порядка 2,5 млрд рублей

Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) разработали программу по развитию распределительных энергосетей в регионе, на ее реализацию в 2025 году будет выделено 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Денис Ярош.

"На предстоящий год нами сформирована программа по развитию распределительных сетей. Всего планируется выделить порядка 2,5 млрд рублей", - сказал министр.

Он уточнил, что объем работ по этой программе "будет соответствовать объему работ за 2023 и 2024 годы", а восстановление сетей энергоснабжения в ЛНР пойдет быстрее.

В 2024 году в ЛНР были восстановлены порядка 30 подстанций различного класса напряжения. Получены 32 силовых трансформатора для замены уничтоженных и поврежденных, выполнен ремонт на 11 высоковольтных линиях электропередачи класса напряжения 110 кВ и 14 высоковольтных линиях электропередачи напряжения 35 кВ. Кроме того, специалисты заменили около 250 опор и провода на протяжении 170 км.

Всего в ведении "Республиканской сетевой компании" порядка 40 тыс. км сетей.