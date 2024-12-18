В Петербурге утвердили планировку города-спутника Южный

Власти Петербурга утвердили проект планировки первого этапа жилого строительства города-спутника Южный, сообщили в пресс-службе городского правительства.

"На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства сегодня одобрена документация по планировке территории для реализации первого этапа строительства города-спутника Южный в Пушкинском районе", - говорится в сообщении.

Реализация проекта будет осуществляться по этапам. Рассмотренная документация подготовлена в рамках первого этапа, включающего в себя четыре очереди строительства с 2025 по 2028 год.

Цель всего проекта - создание нового многофункционального района для жителей с рабочими местами, культурно-досуговой, социальной инфраструктурой и научно-промышленными драйверами развития на смежной территории.

Беглов отметил, что проект по возведению жилого и научного кластера в Пушкинском районе является стратегическим.

"В его рамках мы уже приступили к строительству инновационного центра мирового уровня - ИТМО Хайпарка. В следующем году планируем продолжить строительство выхода на Киевское шоссе. Город-спутник Южный и ИТМО Хайпарк - один из крупнейших проектов подобного рода в России", - подчеркнул он.

Этапы строительства

Первый этап жилого строительства в городе-спутнике Южный примыкает к ИТМО Хайпарку и занимает территорию 78 га. Здесь расположатся два квартала. Первый квартал сформируют четыре жилых дома высотой 6-9 этажей, детский сад на 160 воспитанников, кабинет врача общей практики, отделение полиции, пожарное депо и котельная. Кроме того, запроектированы семь внутриквартальных проездов. Предполагается, что проживать в новом квартале будут порядка 2,5 тыс. человек.

Во втором квартале появятся восемь жилых домов высотой до десяти этажей, где смогут проживать порядка пяти тысяч человек. В этом же квартале построят школу на 1 125 учеников и детский сад для 200 ребят. По соглашению с городом в рамках проекта предусмотрена и реконструкция школы №607 Пушкинского района. Там разместятся начальная школа и детский сад на 200 и 120 мест соответственно. В первом этапе Южного также запланирован дом технического творчества для детей - кванториум на 600 мест, поликлиника для взрослых и детей суммарно на 340 посещений в смену со станцией скорой помощи на два автомобиля, спортивный клуб с бассейном. На территории появятся общественные пространства, бульвары и скверы, коммерческие объекты.

Следующий этап работы - это разрешение на строительство. Его в Южном планируют получить и приступить к работам на площадках в начале 2025 года. Ожидается, что первое жилье в проекте построят в 2027 году.

Город-спутник Южный возводится на территории 2 тыс. га в Пушкинском районе города. Всего в Южном будет построено около 10 млн кв. м жилой, коммерческой, социальной и административно-деловой недвижимости. ИТМО Хайпарк научно-образовательный и инновационный центр мирового уровня на базе ИТМО займет территорию 86 гектаров вдоль юго-восточной стороны Киевского шоссе между поворотом на Кондакопшино и границей с Ленинградской областью. На его территории расположится новый второй кампус Университета ИТМО с общежитиями для студентов и научными центрами. Его основу составит магистратура и аспирантура, ориентированные на прикладные исследования и разработки, а также их коммерциализацию. Проект предполагает создание более 12 тыс. рабочих мест.