В Подмосковье на Загорской ГАЭС создан современный учебно-тренировочный полигон

18 дек. 2024, 16:30
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Источник:
Министерство энергетики М...
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На крупнейшей в России гидроаккумулирующей электростанции Загорская ГАЭС, расположенной в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья, введен в эксплуатацию современный учебно-тренировочный полигон для обучения специалистов станции работе на высоте и в ограниченном пространстве.

Новый полигон позволит специалистам предприятия, которые работают на высоте или в ограниченном замкнутом пространстве, повысить свою профессиональную подготовку, углубить практические навыки и отработать действия в нештатных ситуациях. На тренировках энергетики будут обучаться безопасной организации рабочих мест и правильному использованию средств индивидуальной защиты.

Тренировочный центр оснащен всем необходимым оборудованием и снаряжением для проведения практических занятий.

Полигон включает несколько тренировочных блоков, которые моделируют рабочие места специалистов ГАЭС. Например, расширительный бак и лестницы обслуживания блочных трансформаторов, опорные стойки разъединителей 500 кВ, скаты крыш. Тренировочная площадка также оборудована модулем ограниченного замкнутого пространства, учебными зонами, имитирующими маршевую и вертикальную лестницы.

Работники сразу нескольких подразделений смогут на полигоне обучаться высотным работам и работе в ограниченном замкнутом пространстве, особенно те, кто занимается обслуживанием оборудования и гидротехнических сооружений, релейной защитой и автоматикой.

Практические занятия на новой учебной площадке будут проводиться ежемесячно. Сейчас формируется программа тренировок персонала на 2025 год.

«Безопасность и сохранение здоровья работников – в безусловном приоритете. На Загорской ГАЭС уделяется повышенное внимание вопросам охраны труда, ведется целенаправленная работа по повышению уровня производственной безопасности. Один из главных способов профилактики травматизма на производстве – это обучение персонала. Раньше работники станции обучались в специализированных учебных центрах в Москве. Сейчас у наших энергетиков появилось собственное, «домашнее» тренировочное пространство. Это повысит безопасность работ на оборудовании и сооружениях станции», – отмечает главный инженер Загорской ГАЭС Владимир Крымов.

«Повышение уровня производственной безопасности – это не просто требование времени, а наш главный приоритет. Здоровье и жизнь каждого сотрудника – ценность, которая не подлежит компромиссам. Создавая безопасные условия труда и повышая навыки персонала в этом направлении, мы не только предотвращаем риски, но и формируем культуру ответственности, где каждый чувствует себя защищённым и уверен в завтрашнем дне. Только так подмосковный ТЭК может работать стабильно. В связи с этим мы всецело поддерживаем инициативы предприятий по обучению сотрудников производственной безопасности и намерены усилить работу в данном направлении», – прокомментировал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

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