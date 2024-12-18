ОДК увеличивает мощности по выпуску агрегатов для авиадвигателей ПД-14 и ПД-8

На пермском предприятии корпорации будет возведен корпус площадью 22 тыс. кв. м, где разместятся механосборочное производство и участок с гальваническими линиями.

На пермском предприятии ОДК-СТАР Объединенной двигателестроительной корпорации продолжается реализация масштабной инвестиционной программы по наращиванию производственных мощностей. В следующем году начнется строительство комплекса, где будут изготавливать гидромеханические агрегаты для авиационных двигателей ПД-14, ПД-8, ПС-90А и ТВ7-117СТ-01.

Ввод в строй новых цехов позволит нарастить выпуск агрегатов для двигателей для отечественных лайнеров SJ-100, МС-21 и Ил-114. Увеличение объемов производства коррелирует с выполнением государственной программы развития гражданской авиации.

На территории ОДК-СТАР уже начались работы по возведению испытательного корпуса и корпуса для производства электронных агрегатов для авиадвигателей. В декабре ОДК-СТАР получило положительное заключение ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» на проект по строительству третьего объекта. На новых производственных мощностях площадью 22 тыс. кв. м разместятся механосборочное производство и большой участок, включающий 19 гальванических линий.

В современных цехах будут производить гидромеханические агрегаты для двигателей ПД-14 и ПС-90А для среднемагистральных самолетов, а также для ПД-8 и ТВ7-117СТ-01, которые предназначены для региональной авиации.

«Для увеличения объемов производства такой сложнейшей высокотехнологичной продукции, как системы управления газотурбинными двигателями, на предприятии строятся новые комплексы. Появление еще одного современного корпуса обеспечит выполнение производственных задач нашего предприятия. Здесь планируется установить более 450 единиц высокотехнологичного оборудования», — отметил управляющий директор АО «ОДК-СТАР» Сергей Попов.

Корпус рассчитан на 430 рабочих мест, где будут трудиться наладчики станков с числовым программным управлением, слесари механосборочных работ, операторы токарных, электроэрозионных, шлифовальных станков, а также технологи, дефектовщики, гальваники.

В ближайшее время начнется демонтаж старого корпуса инструментального производства, на месте которого в январе 2025 года развернется строительство производственного комплекса.

Строительство новых промышленных объектов ведется в рамках масштабной инвестиционной программы ОДК, направленной на увеличение мощностей предприятий для реализации Комплексной программы развития авиационной отрасли Российской Федерации до 2030 года.