Предприятие Ростеха разработало комплексную защиту регионов от дронов

В ее основе лежит система обнаружения и подавления беспилотников «Сфера», подтвердившая эффективность в зоне СВО

Челябинский радиозавод «Полет» (входит в холдинг «АИС» Госкорпорации Ростех) разработал комплексную зональную радиолокационную защиту от атаки беспилотников. Решение возможно масштабировать до городского уровня. В его основе лежит комплекс обнаружения и подавления беспилотников «Сфера».

Проект по защите региона от атак дронов генеральный директор «Полета» Алексей Науменко озвучил представителям силовых ведомств Челябинской области.

«Основной элемент — комплекс „Сфера“ различных модификаций — уже подтвердил свою эффективность на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Установленный на машину, он в движении нейтрализовал более десяти боевых дронов противника, что подтверждается выписками из журнала боевых действий. В ноябре этого года комплекс „Сфера-МБ“ прошел испытания в научно-исследовательском институте Министерства обороны РФ. Военное ведомство включило его в реестр рекомендуемых изделий, которые эффективно противодействуют БПЛА», — сообщил генеральный директор «Полета» Алексей Науменко.

Созданная на предприятии система способна обнаруживать и подавлять самые разные типы беспилотников. Решение можно использовать как для прикрытия одного объекта, так и масштабировать для обеспечения безопасности целого города. Модульность изделия «Сфера» позволяет конфигурировать систему защиты исходя из конкретных целей и задач.

Одним из приоритетных направлений работы челябинского радиозавода «Полет» является создание линейки изделий по противодействию БПЛА для обеспечения комплексной защиты любого объекта — от мобильных обнаружителей и подавителей до многоуровневых систем защиты. Также завод разрабатывает и производит системы и комплексы для гражданских аэропортов. Оборудование сопровождения взлетов и посадок обеспечивает безопасность воздушных гаваней с любой интенсивностью полетов. В этой сфере предприятие эффективно работает на протяжении семидесяти лет и имеет уникальный опыт.