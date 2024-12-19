Ефимов: 7 решений о комплексном развитии территорий принято в ноябре

В ноябре город утвердил реализацию семи проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ) общей площадью 66,7 гектара. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В ноябре приняты решения о реорганизации семи площадок по программе комплексного развития территорий. Инвестор и назначенные городом операторы КРТ возведут современные жилые комплексы, а также объекты общественно-делового назначения. Инвестиции в развитие площадок составят 517 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект — 9,9 миллиарда рублей. Реализация проектов даст городу 20 тысяч рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Участки расположены в восьми районах шести административных округов столицы.

«В рамках принятых за ноябрь проектов планируется строительство более двух миллионов квадратных метров недвижимости. Так, среди объектов появятся жилые дома общей площадью 1,3 миллиона квадратных метров. Кроме того, на территориях возведут 702 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая коммерческие объекты, образовательные и спортивные комплексы, а также культурно-досуговый центр. Все участки будут благоустроены, во дворах жилых домов разместят площадки для спорта и отдыха, в новых микрорайонах появятся дороги, будут организованы подъезды к ЖК», — отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Эта работа ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.