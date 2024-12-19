Энергетики пермского филиала «Россети Урал» осваивают новые методы работ под напряжением

Персонал Пермского района электрических сетей производственного отделения «Центральные электрические сети» впервые в филиале «Пермэнерго» выполнил работу под напряжением методом «на расстоянии».

Подключена отпайка ВЛЗ 10 кВ к магистральной ВЛЗ 10 кВ с применением автогидроподъемника. Работы были проведены бригадой в составе мастера Юрия Мичкова, электромонтеров Романа Чикишева и Максима Лихачева, а также машиниста АГП Александра Осипова. При производстве работ методом «на расстоянии» члены бригады остаются все время за пределами опасной зоны. Указанные в наряде работы выполняются с использованием соответствующих инструментов, вводимых в эту зону. Эти инструменты закрепляются на изоляционных штангах.

Мероприятия производились со строгим соблюдением норм и правил охраны труда. Предварительно персонал прошел обучение по программе «Организация и порядок проведения работ без снятия напряжения на ВЛ(З) 6-10 кВ».

Отметим, что применение технологии производства работ под напряжением позволяет выполнить все мероприятия без отключения потребителей от электроснабжения.