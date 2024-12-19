При ликвидации пробок в Адлере будет использована редкая технология

В Краснодарском крае идет реализация первых двух подготовительных этапов масштабного проекта по строительству обхода Адлера. Работы ведутся в сложном горном рельефе, и при их выполнении используются редкие технологии. В частности, при сооружении подпорной стены тоннелей обхода Адлера будет применена стеклопластиковая арматура.



В дорожном строительстве это встречается не часто, и, как правило, только при возведении тоннелей. В общей сложности 23 такие сваи помогут сдержать склон, пока в него будет врезаться тоннелепроходческий комплекс.



Стеклопластиковая арматура ничем не уступает металлической по динамическим нагрузкам на растягивание и сжатие, но значительно мягче при боковом воздействии. Строительство обхода Адлера является уникальным по своей сложности проектом. Планируется построить два тоннеля общей протяженностью около 12 км. Работы будут выполнены в стесненных условиях и сложном горном рельефе. В общей сложности строительство обхода Адлера разделено на четыре этапа.



В подготовительные I и II этапы, которые реализуются сейчас, входит переустройство коммуникаций, возведение временных бурокасательных свай подпорной стены Восточного портала, испытание свай будущих опор мостовых сооружений обхода, а также расширение существующего путепровода федеральной трассы А-149 близ села Высокое.



Обход позволит значительно сократить время в пути от Сочи до аэропорта Адлера, а также улучшит транспортную ситуацию в курортных районах Краснодарского края.