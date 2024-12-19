Жилой комплекс появится на Открытом шоссе

Выдано разрешение на строительство нового жилого комплекса, состоящего из шести корпусов от 24 по 43 этажей, объединенных стилобатом. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Объект построят на востоке Москвы по адресу: Открытое шоссе, владение 9.

«Комитет выдал застройщику всю необходимую разрешительную документацию, и он может приступать к работам на площадке. Общая площадь жилого комплекса составит 138,9 тысячи квадратных метров. Шесть корпусов будут рассчитаны на 1833 квартиры. В одноэтажном стилобате разместятся восемь коммерческих помещений, а на подземном уровне появится паркинг на 747 машино-мест», — отметил Антон Слободчиков.

Жилая площадь квартир различной планировки составит 88,4 тысячи квадратных метров. Дворовая территория площадью 13,5 тысячи квадратных метров будет включать в себя прогулочные дорожки, рабочие места на свежем воздухе с деревянной мебелью, детские и спортивные площадки.



Во входных группах обустроят колясочные, зоны ожидания с диванами, диспетчерские и другие помещения функционального назначения. В жилом комплексе будет предусмотрено 14 пассажирских лифтов с грузоподъемностью 1000 килограммов, и шесть грузовых, рассчитанных на 1450 килограммов.



По поручению мэра Москвы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор особое внимание уделяется качеству строительно-монтажных работ на жилых объектах города.

«Каждый этап возведения жилого комплекса на Открытом шоссе будет находиться под надзором инспекторов Комитета. Как только застройщик направит извещение о начале работ, мы составим программу проверок, к которым привлекут специалистов подведомственного Центра экспертиз. Они осуществят комплекс лабораторно-инструментальных исследований возводимых конструкций и применяемых стройматериалов для оценки их соответствия требованиям проектной документации», — пояснил Антон Слободчиков.

ЖК «Мангазея в Богородском» построят на земельном участке площадью два гектара. В объекте планируется открыть кофейни, супермаркет, рестораны, магазины с витринами и входом со стороны улицы. Девелопером выступает компания «Мангазея».

«Многофункциональный комплекс объединен единой двухуровневой подземной автостоянкой, кровля которой служит благоустроенным внутренним двором. Жилые корпуса будут разноэтажными: каждый из них решен как сдвоенный объем, в котором части контрастны по форме и облицовке по отношению друг к другу. Такое решение позволяет придать комплексу большее визуальное разнообразие и подчеркнуть устремленность объемов ввысь. И если контраст меньших по высоте пар строится на различиях геометрии фасадных модулей и цвета их облицовки, то угловые доминанты дополнительно акцентированы пластическим решением — их отличают сложный скульптурный излом и динамичные уступы, отсылающие к образам архитекторов», — добавил главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Сергей Кузнецов.

Он также добавил, что в составе жилого комплекса появится торговый центр, фасады которого будут перекликаться с фасадами жилых зданий и будут представлять собой сочетание глухих металлических поверхностей и остекления.