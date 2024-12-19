Застройщик приступил к строительству трех жилых корпусов на северо-востоке столицы

Началось строительство трех корпусов высотой от 10 до 32 этажей в составе жилого комплекса в районе Гольяново. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Стройплощадка расположена по адресу: улица Монтажная, владение 8/24.

«Комитет выдал разрешение на строительство корпусов общей площадью 72,3 тысячи квадратных метров. Первые этажи будут полностью отданы под помещения коммерческой инфраструктуры для реализации концепции 15-минутного города. Подземный уровень займет паркинг на 211 машино-мест и 191 кладовую», — отметил Антон Слободчиков.

По словам председателя Мосгосстройнадзора, корпуса рассчитаны на 1447 квартир жилой площадью 60,3 тысячи квадратных метров. Сквозные входные группы включают в себя зоны ожидания, помещения санузлов и лапомоек. Вcего в корпусах будет смонтировано 14 лифтов.



Во внутреннем дворе для будущих жильцов организуют спортивные и игровые площадки, зоны отдыха и велодорожки. В рамках озеленения высадят кустарники и деревья. В отделке тротуаров планируется применить бетонную плитку.



По поручению мэра Москвы Сергея Собянина особое внимание в городе уделяется качеству строительства жилых объектов. Возведение дома на Монтажной улице будет проходить под надзором сотрудников Комитета при участии специалистов подведомственного Центра экспертиз, которые выполнят инструментальные исследования качества конструкций и применяемых материалов.

«Застройщик направил нам извещение о начале строительно-монтажных работ, после чего была составлена программа контрольно-надзорных мероприятий. Также в рамках профилактики возможных нарушений инспекторы будут проводить консультации на всех этапах производственного цикла. В настоящее время на объекте началась подготовка площадки под строительство», — добавил Антон Слободчиков.

Дом войдет в состав жилого комплекса «1-й Измайловский». Девелопером выступает ГК ФСК. Ранее было выдано разрешение на строительство на территории ЖК двух первых корпусов. Оба здания общей площадью 43,5 тысячи квадратных метров рассчитаны на 726 квартир. Сейчас в корпусах ведутся монолитные работы, монтаж наружных навесных панелей, а также кладка стен и перегородок.