ГК «ПСК» вложит 18,1 млрд руб. в строительство премиального жилья в Петербурге
19 дек. 2024, 14:15
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Группа компаний "ПСК" планирует инвестировать 18,1 млрд рублей в строительство премиального жилого комплекса на Выборгской набережной в Петербурге, сообщила пресс-служба группы.
Под строительство группа приобрела у ГК "Красная стрела" участок площадью 1,88 га. Старт строительства ЖК намечен на 2025 год.
В портфеле "ПСК" более 60 объектов в сфере жилищного строительства в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России, из которых больше 20 - собственные девелоперские проекты.
«Россети» инвестируют в электросети Соликамска около 58 млн рублей
19 дек. 2024, 18:00
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ПАО «Россети» планирует вложить в обновление электросетей Соликамского городского округа около 58 млн руб. Об этом сообщил глава муниципалитета Александр Русанов в прямом эфире на своей странице «ВКонтакте». По словам господина Русанова эти деньги планируется направить на усовершенствование и замену линий электропередач. «В дальнейшем это снизит риск возникновени...
Импортозамещающий кабельный завод достроят в Воскресенске к новому году
19 дек. 2024, 17:15
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Главгосстройнадзор Московской области проводит проверку хода строительства завода по выпуску кабельной продукции в городском округе Воскресенск. Новое производство откроется вблизи села Новлянское в 2025 году. Строить объект начали в июле 2022 года. Сегодня работы на финальной стадии. Строители завершают отделку, монтаж и пуско-наладку оборудования. Инспекторы фиксируют 97% стройготовности объе...
Ефимов: 7 решений о комплексном развитии территорий принято в ноябре
19 дек. 2024, 16:15
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В ноябре город утвердил реализацию семи проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ) общей площадью 66,7 гектара. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. «В ноябре приняты решения о реорганизации семи площадок по программе комплексного развития территорий. Инвестор и назначенные городом операторы КРТ в...
Застройщик приступил к строительству трех жилых корпусов на северо-востоке столицы
19 дек. 2024, 15:30
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Началось строительство трех корпусов высотой от 10 до 32 этажей в составе жилого комплекса в районе Гольяново. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков. Стройплощадка расположена по адресу: улица Монтажная, владение 8/24. «Комитет выдал разрешение на строительство корпусов общей площадью 72,3 тысячи квадратных метров. Первые этажи будут полностью отданы под...
Жилой комплекс появится на Открытом шоссе
19 дек. 2024, 14:45
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Выдано разрешение на строительство нового жилого комплекса, состоящего из шести корпусов от 24 по 43 этажей, объединенных стилобатом. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков. Объект построят на востоке Москвы по адресу: Открытое шоссе, владение 9. «Комитет выдал застройщику всю необходимую разрешительную документацию, и он может приступать к работам на пло...
На аварийном участке трассы Бахчисарай – Ялта восстановят дорожную одежду и подпорные стены
19 дек. 2024, 14:30
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Комплекс работ по строительству и реконструкции удерживающих противооползневых сооружений, а также по восстановлению дорожной одежды на автомобильной дороге Бахчисарай-Ялта пройдет на участке км 26 – км 42, который был полностью закрыт для движения автотранспорта после оползня в 2020 году. Проектно-сметная документация на восстановительные работы получила положительное заключение Главгосэксп...
Анатолий Гарбузов: по городской программе строят последний корпус в составе бизнес-парка «Останкино»
19 дек. 2024, 12:15
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В новом 13-ти этажном здании появится свыше 22 тысяч квадратных метров офисных площадей и будет создано около 2 тысяч рабочих мест в рамках программы создания мест приложения труда (МПТ). Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. «Первые пять корпусов бизнес-парка «Останкино&raq...
В Петербурге утвердили планировку города-спутника Южный
18 дек. 2024, 17:15
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Власти Петербурга утвердили проект планировки первого этапа жилого строительства города-спутника Южный, сообщили в пресс-службе городского правительства. "На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства сегодня одобрена документация по планировке территории для реализации первого этапа строительства города-спутника Южный в Пушкинском районе", -...
На месторождении ниобия в Иркутской области построят ГОК за 29 млрд рублей
18 дек. 2024, 15:30
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Компания «СТ Элементы» намерена возвести горно-обогатительный комбинат для освоения участка месторождения ниобия Большетагнинское в Иркутской области. Соответствующий проект инвестор представил правительству региона. Согласно планам компании, будущий комплекс займется производством ниобиевого концентрата и феррониобия, которые используются в трубопрокатной отрасли. Пл...
«Завод Техно» запустит в промпарке «Рязанский» за 860 млн руб новое производство
18 дек. 2024, 14:45
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Заявку на локализацию в индустриальном парке "Рязанский" (ИП "Рязанский") нового производства компании "Завод Техно" (входит в корпорацию "Технониколь") одобрили на заключительном в этом году заседании Инвестиционного совета в региональной Корпорации развития, сообщили "Интерфаксу" во вторник в Корпорации со ссылкой на заместителя председателя реги...
На первый этап развития кампуса СПбГУ выдано разрешение на строительство
18 дек. 2024, 14:30
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Гостройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на строительство (РНС) объектов первого этапа развития территории СПбГУ в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Документ, опубликованный на сайте ведомства, действует до середины декабря 2027 года. Дата выдачи РНС — 16 декабря, срок действия — 16 декабря 2027 года. Документ выдан для выполнения работ по проектированию и строительству объ...
В ЛНР на развитие распределительных сетей выделят порядка 2,5 млрд рублей
18 дек. 2024, 14:00
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Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) разработали программу по развитию распределительных энергосетей в регионе, на ее реализацию в 2025 году будет выделено 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Денис Ярош. "На предстоящий год нами сформирована программа по развитию распределительных сетей. Всего планируется выдели...
ОДК увеличивает мощности по выпуску агрегатов для авиадвигателей ПД-14 и ПД-8
18 дек. 2024, 13:45
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На пермском предприятии корпорации будет возведен корпус площадью 22 тыс. кв. м, где разместятся механосборочное производство и участок с гальваническими линиями. На пермском предприятии ОДК-СТАР Объединенной двигателестроительной корпорации продолжается реализация масштабной инвестиционной программы по наращиванию производственных мощностей. В следующем году начнется строительст...
Демиховский машиностроительный завод запустил производство редукторов для электропоездов «Иволга»
18 дек. 2024, 13:15
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Демиховский машиностроительный завод (ДМЗ, входит в группу «Трансмашхолдинг» (ТМХ)) реализовал инвестпроект по серийному производству отечественных редукторов для электропоездов «Иволга 4.0». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Проект получил поддержку в виде льготного займа Фонда развития промышленности РФ....
В Херсонской области досрочно приступили к ремонту 44 км от Рыково до Ивановки
18 дек. 2024, 12:45
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В Херсонской области Госкомпания «Автодор» досрочно приступила к выполнению работ по программе 2025 года. Сейчас ведется капремонт участка автомобильной дороги Великая Лепетиха – Ивановка – Геническ. В нормативное состояние приводят 44 км от Рыково до Ивановки. Эту дорогу капитально не ремонтировали с конца 70-ых годов. На нее регулярно поступали многоч...
Резидент АЗРФ построит новый аэропорт в Салехарде мощностью 600 пассажиров в час
18 дек. 2024, 11:30
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Компания «Аэропорт Салехард» по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) получила статус резидента Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) для реализации проекта по проектированию, строительству и эксплуатации аэропортового комплекса в городе Салехарде. Инвестор построит новый аэровокзал, выполнит переустройство привокзальной площади и реконструкцию объе...
Инвестор направит 1 млрд рублей на создание производства направляющих под Тверью
17 дек. 2024, 17:30
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Компания "ПК пуш пул", которая изготавливает направляющие для различных отраслей промышленности, а также подшипники, в 2029 году запустит новый производственный комплекс на территории промышленного парка "Боровлево-3" в Тверской области. Инвестиции в проект составят 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства. "Инвестпроект компании предусматрив...
В «Титановой долине» появятся резиденты с инвестициями свыше 660 млн рублей
17 дек. 2024, 16:30
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Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» в Свердловской области одобрил три новых проекта, которые будут реализованы на площадке «Уктус». В общей сложности инвесторы вложат 668 млн руб., сообщили в региональном департаменте информационной политики. Проект «ПЗМ Урал» включает высокотехнологичное производство прецизионной проволоки дл...
Участок в Даниловском районе реорганизуют по программе КРТ
17 дек. 2024, 15:45
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В Даниловском районе реорганизуют участок по программе комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект решения опубликован на официальном сайте Правительства Москвы. «Неэффективно используемый участок вблизи акватории Москвы-реки и улицы Мустая Карима площадью 0,83 гектара ждет редевелопмент по программе комплексного развития территорий. Здесь зап...
Реабилитационный центр с бассейном откроют в Звенигороде
17 дек. 2024, 15:30
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В подмосковном Звенигороде расположена санаторно-курортная и реабилитационная база Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова. Здесь продолжаются работы по модернизации помещений и медицинского оборудования. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект реконструкции Отделения реабилитации на 60 коек с бассейном. На базе санатория «Зве...