ГК «ПСК» вложит 18,1 млрд руб. в строительство премиального жилья в Петербурге

Группа компаний "ПСК" планирует инвестировать 18,1 млрд рублей в строительство премиального жилого комплекса на Выборгской набережной в Петербурге, сообщила пресс-служба группы.

Под строительство группа приобрела у ГК "Красная стрела" участок площадью 1,88 га. Старт строительства ЖК намечен на 2025 год.

В портфеле "ПСК" более 60 объектов в сфере жилищного строительства в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России, из которых больше 20 - собственные девелоперские проекты.