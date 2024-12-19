«Саратовские РС» реконструировали участок линии электропередачи 10 кВ в Новобурасском районе

Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения потребителей в селах Михайловка и Марьино-Лашмино, Малая Каменка и деревне Алешкино с общей численностью населения около 500 человек.

В процессе реконструкции воздушной линии электропередачи ВЛ 1003 от подстанции 35/10 кВ «Чернышевка» специалисты саратовского филиала ПАО «Россети Волга» установили 121 железобетонную опору, из них 20 сложных. С помощью 878 подвесных и штыревых изоляторов энергетики подвесили к ним порядка 18 км электрического провода. Монтаж 4 реклоузеров позволил снизить риск нештатных ситуаций, при необходимости осуществлять разбивку ВЛ на части и отделять поврежденный участок от общей сети. С целью безопасной эксплуатации и ремонта энергообъекта смонтированы 9 линейных разъединителей. Выполнены работы для защиты опор и другого оборудования от воздействия атмосферного электричества. Для защиты птиц размещено 470 птицезащитных устройств. В целях информирования сторонних лиц и персонала на стойках опор закреплен 121 информационный плакат.

Реконструкция линии электропередачи выполнена в рамках реализации инвестиционной программы «Саратовских распределительных сетей» на 2024 год.