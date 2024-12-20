EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образца кабеля ВВГ Пнг LS 3х2,5 торговой марки СпецКабель, купленного на одном из ведущих российских маркетплейсов - Яндекс.Маркете (продавец ИП Емельянов В.А., магазин «Ева Энерго»).

Испытания кабеля проводились в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012.

По результатам испытаний выявлены отклонения по показателям:

занижение толщины изоляции (отклонение от нормы 8,3 %);

превышение электрического сопротивления ТПЖ (отклонение от нормы 35,1 %).

Одноименный производитель кабельно-проводниковой продукции – хорошо известный на рынке завод «СПЕЦКАБЕЛЬ». За его плечами внушительный опыт: около 30 лет работы в отрасли и более 600 тысяч километров произведенного кабеля. На первый взгляд, маркировка на испытанном образце кабеля указывает на данное производство. Но фактическое отсутствие сертификатов соответствия, а также бирки на приобретенной бухте кабеля и зарекомендовавшая себя репутация завода доказывают факт реализации контрафактной продукции.

Претензионная работа ведется со всеми сторонами, фигурирующими в данном деле. Ответить перед компетентными органами придется каждому звену цепочки. Поскольку, все мы хорошо знаем, к каким последствиям может привести использование некачественной кабельно-проводниковой продукции.

EL-Комитет НОПСМ, в свою очередь, напоминает каждому потребителю о необходимости проведения тщательного входного контроля кабельной продукции перед ее реализацией и использованием.