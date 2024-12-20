На ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» состоялся большой семейный праздник в преддверии Нового года

Будущие кабельщики страны!

Накануне Нового года и под занавес уходящего 2024 Года Семьи на ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» состоялся большой семейный праздник и самая важная производственная экскурсия за всю 15-летнюю историю предприятия!

Почти 100 детей сотрудников завода посетили производство и увидели где работают самые главные их «волшебники» - мамы и папы.

Перевоплотившись по всем нормам безопасности в профессиональную экипировку ребята прошли весь путь производства кабеля: познакомились с линиями волочения, скрутки, наложения изоляции и оболочки, а также посетили настоящую космическую испытательную лабораторию!

А после всех участников экскурсии ожидало праздничное представление и встреча с Дедушкой Морозом и Снегурочкой!

«Спасибо Вам огромное за праздник детям! Много радости, веселья, эмоций, и не только у детей. Круто, очень-очень!», - делились впечатлениями родители.

Приверженность трудовым традициям, сохранение семейных ценностей - важные основы всей деятельности ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ».