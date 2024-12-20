На ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» состоялся большой семейный праздник в преддверии Нового года

20 дек. 2024, 16:06
349
Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
Завод ТАТКАБЕЛЬ
Авторы и источники / Правообладателям

Будущие кабельщики страны! 

Накануне Нового года и под занавес уходящего 2024 Года Семьи на ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» состоялся большой семейный праздник и самая важная производственная экскурсия за всю 15-летнюю историю предприятия! 

Почти 100 детей сотрудников завода посетили производство и увидели где работают самые главные их «волшебники» - мамы и папы. 

Перевоплотившись по всем нормам безопасности в профессиональную экипировку ребята прошли весь путь производства кабеля: познакомились с линиями волочения, скрутки, наложения изоляции и оболочки, а также посетили настоящую космическую испытательную лабораторию! 

А после всех участников экскурсии ожидало праздничное представление и встреча с Дедушкой Морозом и Снегурочкой! 

«Спасибо Вам огромное за праздник детям! Много радости, веселья, эмоций, и не только у детей. Круто, очень-очень!», - делились впечатлениями родители. 

Приверженность трудовым традициям, сохранение семейных ценностей - важные основы всей деятельности ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ».

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:
Generated Image
Завод ТАТКАБЕЛЬ
ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» - современное, инновационное предприятие, которое занимает лидирующие позиции по поставке кабеля на среднее, высокое и сверхвысокое напряжение от 0,66 до 500кВ.
Богословский кабельный завод получил звание дипломанта на конкурсе «100 лучших товаров России»
20 дек. 2024, 16:15
322
18 декабря 2024 года в Екатеринбурге состоялась церемония награждения уральских победителей Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Этот престижный конкурс, который собрал более двух тысяч участников со всей страны, отметил высокие достижения продукции и услуг Свердловской области. В этом году область была представлена 47 организациями с 53 видами товаров и 10 услуг, де...
Компания:
Богословский кабельный завод
Холл Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» украсила нарядная ёлочка и другие атрибуты праздника
20 дек. 2024, 14:00
383
Для создания новогоднего настроения холл Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» украсила нарядная елочка и другие атрибуты праздника. Главный из которых (конечно, после оливье) – мандарин. Любой заводчанин и гость предприятия может угоститься ароматным оранжевым фруктом, восполнив нехватку витаминов и солнечного света. А еще почувствовать реальную заботу и поверить, что и в хмурые...
Компания:
ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образца кабеля ВВГ Пнг LS 3х2,5 торговой марки СпецКабель
20 дек. 2024, 13:30
377
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образца кабеля ВВГ Пнг LS 3х2,5 торговой марки СпецКабель, купленного на одном из ведущих российских маркетплейсов - Яндекс.Маркете (продавец ИП Емельянов В.А., магазин «Ева Энерго»). Испытания кабеля проводились в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012. По результатам испытаний выявлены отклонения...
Завод «Контактор» приглашает на вебинар «Новогодние Диалоги.PRO»
20 дек. 2024, 10:45
423
Год подходит к концу, но подарки только начинаются! Приглашаем всех принять участие в вебинаре Завода "Контактор" "Новогодние Диалоги.PRO", который состоится 25 декабря в 10:00 по московскому времени. Этот вебинар станет отличным способом завершить уходящий год и подготовиться к новому. В течение двух с половиной часов участники узнают много интересного: Подведение ито...
Компания:
"Контактор"
СПЕЦКАБЕЛЬ вкладывает инвестиции в новое оборудование
20 дек. 2024, 09:30
911
Завод «Спецкабель» продолжает процесс технического перевооружения, что является значимым шагом к повышению эффективности производственной мощности и производительности труда. Так, в уходящем году столичное предприятие закупило и внедрило в работу шесть новых единиц современного оборудования: 1. Экструзионная линия – изолирует токопроводящие жилы сечением до 300 кв. мм, что поз...
Компания:
НПП Спецкабель
Режкабель продолжает работу над внедрением VR-технологий
20 дек. 2024, 09:15
349
На Режевском кабельном заводе завершился пятый этап разработки VR-тренажёра для быстрого обучения начинающих специалистов и студентов работе на экструзионной линии. В рамках этого этапа был создан сценарий «Работа на линии» с учётом всех технологических процессов. В декабре на предприятии состоялось совместное тестирование сотрудниками завода и разработчиками всех запрограммированны...
Компания:
Режевской кабельный завод (Режкабель)
EL-Комитет НОПСМ продолжит системную работу с кабельным фальсификатом
19 дек. 2024, 17:30
750
EL-Комитет НОПСМ с особым вниманием следит за развитием розничного рынка кабельной продукции, все больше использующего возможности онлайн-торговли на ведущих российских маркетплейсах. В общем объеме образцов кабеля, отобранных специалистами в рамках мониторинга в 2024 году, доля онлайн-закупок составила около 50%. Результаты испытаний кабеля, реализуемого на маркетплейсах, свидетельствуют о том...
На Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» поступило новое оборудование
19 дек. 2024, 13:00
717
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» получил новую восьминиточную линию тонкого волочения мультиваер. Оборудование предназначено для производства тонкой проволоки из медной катанки, которая используется как заготовка для токопроводящих жил. Благодаря возможности одновременной протяжки и отжига восьми жил, новая линия увеличит производительность завода вдвое и сократит сроки изготовления жи...
Компания:
ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
«Росатом» в 2024 году поставил на рынок рекордный объем кальциевой инжекционной проволоки
19 дек. 2024, 12:45
580
В 2024 году Топливный дивизион «Росатома» достиг рекордных объемов производства и реализации кальциевой инжекционной проволоки, которая широко используется в черной металлургии для улучшения качества стали. Производителем продукции выступает Чепецкий механический завод (АО ЧМЗ, г. Глазов, Удмуртская республика), отраслевой центр металлургии «Росатома». Поставщиком - ООО &la...
Глава Мордовии наградил главного инженера КЗ «Цветлит» Почётной грамотой
19 дек. 2024, 11:30
557
12 декабря Глава Мордовии Артём Здунов вручил Почётную грамоту Республики Мордовия заместителю генерального директора — главному инженеру КЗ "Цветлит" Юрию Михайловичу Рогачеву. Награда была присуждена за его вклад в развитие промышленности региона и многолетний добросовестный труд. Высокий уровень профессионализма Юрия Михайловича способствовал успешной реализации ряда значимых пр...
Компания:
КЗ Цветлит
EL-Комитет НОПСМ продолжает борьбу с недобросовестными продавцами
19 дек. 2024, 11:14
557
Судебно-претензионная работа представителей EL-Комитета НОПСМ по борьбе с недобросовестными продавцами кабельной продукции продолжает приносить результаты. За последние три недели суды вынесли семь решений, согласно которым ответчики обязаны прекратить продажу фальсифицированной кабельной продукции, компенсировать затраты на ее закупку и проведение испытаний, а также покрыть судебные издержки. Кро...
«ЗЭТО» совместно с учениками Великолукского инженерно-экономического лицея посетили ИГЭУ
18 дек. 2024, 15:00
930
Представители ЗЭТО и ученики Великолукского инженерно-экономического лицея посетили ИГЭУ в рамках профориентационной программы. В рамках профориентационной программы, направленной на укрепление связей между образовательными учреждениями и предприятиями, Ивановский государственный энергетический университет принял в своих стенах делегацию завода ЗЭТО и учеников Великолукского инженерно-экономиче...
Компания:
Завод электротехнического оборудования (ЗЭТО)
В Южноуральске открыли музей промышленности
18 дек. 2024, 12:15
741
В городе Южноуральск 17 декабря 2024 года состоялось торжественное открытие Музея промышленности. В церемонии приняли участие Юрий Плясунов, директор департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Ярослав Куленко, глава Южноуральского городского округа, и Виталий Кобзев, первый вице-президент Производственного объединения «ФОРЭНЕРГО&...
Компания:
Форэнерго
Эн+ определил главные события компании в 2024 году
18 дек. 2024, 11:45
769
Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ (MOEX: ENPG), ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, традиционно называет ключевые события компании в уходящем году. Эн+ в 2024 приступил к строительству новых энергетических мощностей, продолжил модернизацию и экологические проекты,  развивал  инфраструктуру в регионах ответственно...
РУСЭЛ обеспечил исправное электроснабжение морского ледостойкого терминала
18 дек. 2024, 11:00
736
Сотрудники компании «Эра-Инжиниринг» (входит в холдинг РУСЭЛ) успешно провели работы по техническому обслуживанию системы электроснабжения Варандейского стационарного морского ледостойкого отгрузочного причала (СМЛОП). Терминал находится в Баренцевом море, специалисты трудились в условиях экстремальных температур. «Договор с владельцем платформы предусматривает обеспечение и...
Вебинар «Быстрый электромонтаж электропроводки с TDM ELECTRIC»
18 дек. 2024, 10:00
736
Компания TDM ELECTRIC приглашает всех желающих принять участие в вебинаре «Быстрый электромонтаж электропроводки», который пройдет 19 декабря в 10:00 и 16:00 по московскому времени. На мероприятии эксперты компании расскажут о том, как можно значительно сократить время электромонтажных работ, сохранив при этом высокий уровень качества. Участники узнают секреты эффективного электромо...
Продажа кабельной продукции без сертификатов соответствия: административная ответственность и крупные штрафы для юридических лиц
18 дек. 2024, 09:45
750
Одним из ключевых направлений деятельности EL-Комитета НОПСМ, наряду с судебно-претензионной работой против недобросовестных производителей и продавцов низкокачественных кабелей, является отзыв сертификатов соответствия на подобную продукцию. Ранее опубликовано множество материалов о выявлении в розничных сетях различных регионов России некачественной кабельной продукции под брендами ВЕЛЕСКАБ,...
В «Терра-Ток» провели ежегодную стратегическую сессию
18 дек. 2024, 09:30
718
Группа «Терра-Ток» провела двухдневную стратегическую сессию, где были подведены итоги текущего года и сформированы планы и цели на 2025 год. Группа «Терра-Ток» провела, ставшую традиционной, стратегическую сессию. Целью мероприятия стало подведение итогов года, формирование новых планов и целей направленных на развитие компании. В сессии участвовали представители всех п...
Компания:
Терра-Ток
СПЕЦКАБЕЛЬ разрабатывает новые кабели для судов
17 дек. 2024, 14:15
951
«Спецкабель» разрабатывает новую кабельную продукцию, ориентируясь на потребности морской индустрии. В рамках своих опытно-конструкторских работ компания работает над несколькими инновационными типами кабелей, призванными улучшить связь и передачу данных на судах. Информацией о новых разработках «Спецкабеля» поделился представитель завода Евгений Никоноров на Всероссийской...
Компания:
НПП Спецкабель
Плюс 10: в 2024 году «Москабельмет» увеличил число патентов
17 дек. 2024, 11:00
864
Всё ближе к сотне: в этом году «Москабельмет» запатентовал еще десяток своих изобретений. Теперь число полученных Группой свидетельств по регистрации прав интеллектуальной собственности перевалило за 80. Предприятия «Москабельмет», включая «Завод Москабель», «МКФ», «Москабель-Обмоточные провода», продолжают подавать заявки в Роспатент...
Компания:
МОСКАБЕЛЬМЕТ