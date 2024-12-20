Оптоволоконные сети смогут передавать до 5 раз больше информации в секунду благодаря усилителям из кварцевого стекла с висмутом

Ученые создали усилитель для длин волн телекоммуникационного диапазона. Это устройство размером с ноутбук состоит из стекла с добавками висмута. Когда лазерное излучение проходит сквозь такой световод, оно становится более сфокусированным, благодаря чему передаваемый сигнал усиливается. Разработка позволяет усиливать сигнал в диапазоне длин волн в 5 раз большем, чем в современных устройствах. Поскольку подобные усилители используются в оптоволоконных кабелях, обеспечивающих интернет-соединение, новое устройство теоретически позволит кратно увеличить количество данных, передаваемых по оптоволокну. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в Journal of Lightwave Technology.

Оптоволоконные кабели, протянутые на суше и под водой, обеспечивают передачу информации на большие расстояния, а потому лежат в основе современных линий связи и интернет-технологий. Чтобы обмен данными происходил максимально эффективно, помимо оптических кабелей используют устройства, усиливающие сигнал, — это помогает передавать данные на большие расстояния без потерь. Сейчас такие усилители делают из кварцевого стекла и эрбия — редкоземельного металла, — и их использование позволило за последние 10 лет в сотни раз повысить скорость передачи данных. Однако современные усилители работают только с сигналами, длина волны которых составляет 1550 нанометров. Для работы с большими массивами информации сегодня требуются новые усилители с большим диапазоном усиления.

Ученые из Института общей физики имени А.М. Прохорова (Москва) и Института химии высокочистых веществ имени Г.Г. Девятых (Нижний Новгород) предложили использовать новый тип усилителя сигнала для оптоволоконного кабеля, заменив эрбий в составе устройства на другой химический элемент — висмут. Висмут выбрали, потому что он способен люминесцировать (светиться) в ближнем инфракрасном спектре, покрывающем диапазон работы телекоммуникационных линий связи.

Ученые создали «сердцевину» из диоксида кремния — особо чистого стекла, — которую заполнили слоями фосфоросиликатного стекла с висмутом (смесь оксида кремния с фосфором и висмутом) и германосиликатного стекла с висмутом (смесь оксида кремния с германием и висмутом). Затем трубку со слоями стекла сплавили в стеклянный стержень. Полученные структуры вытянули в световоды, которые в свою очередь послужили основой для создания усилителей.

Работу оптоволоконного кабеля с усилителем нового типа проверили, пропустив через него излучение светодиодного лазера. Оказалось, что устройство способно усиливать сигнал с длинами волн от 1250 до 1500 нанометров — рекордной сейчас полосой пропускания (250 нанометров). Теоретически это означает, что через оптоволоконный кабель с таким усилителем можно будет передавать в 5 раз больше данных в секунду, чем по стандартному оптоволокну.