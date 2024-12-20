Системный оператор увеличил степень использования пропускной способности электрической сети энергосистемы Челябинской области

Филиал АО «СО ЕЭС» Челябинское РДУ внедрил систему мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) в контролируемых сечениях «Южный энергорайон Челябинской энергосистемы» и «Южноуральская ГРЭС – Троицкая ГРЭС».

Применение технологии СМЗУ позволяет увеличить максимально допустимые перетоки по этим контролируемым сечениям на величину до 80 МВт и 25 МВт соответственно.

Линии электропередачи, входящие в состав контролируемых сечений «Южный энергорайон Челябинской энергосистемы» и «Южноуральская ГРЭС – Троицкая ГРЭС», обеспечивают электроснабжение потребителей южной части Челябинской области, включая города Магнитогорск и Троицк, а также Белорецкого, Учалинского и Сибайского районов республики Башкортостан.

«Технология позволяет передавать через электрическую сеть максимальную мощность без снижения уровня надежности электроснабжения промышленных предприятий и объектов жилищно-коммунальной сферы. Максимальное использование пропускной способности электрической сети дает экономический эффект, в том числе за счет оптимальной загрузки электростанций», – отметил директор Челябинского РДУ Павел Пивоваров.

СМЗУ последовательно внедряется в энергосистеме Челябинской области с 2023 года и в настоящее время применяется для 5 контролируемых сечений.

Впервые в Объединенной энергосистеме Урала технология СМЗУ была реализована в 2016 году. В настоящее время управление электроэнергетическими режимами с использованием СМЗУ ведется в 70 контролируемых сечениях территориальных энергосистем Свердловской области, Пермского края, Кировской области, Оренбургской области, Челябинской области, Республики Башкортостан, а также энергосистемы Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

СМЗУ – это отечественный программно-технический комплекс, разработанный Системным оператором совместно с АО «НТЦ ЕЭС» – многопрофильным российским научно-исследовательским центром, который является дочерней компанией АО «СО ЕЭС». Система в режиме реального времени обеспечивает дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети, загрузке экономически эффективного генерирующего оборудования, выбору наиболее оптимального алгоритма управления режимами энергосистемы без снижения уровня ее надежности.