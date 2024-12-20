В честь 20-летия ПАО «Россети Центр» лучшим сотрудникам вручили награды

17 декабря в парке «Патриот» на торжественном мероприятии «20 лет «Россети Центр». Герои среди нас!» в преддверии Дня энергетика наградили лучших работников компании.

За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях, Почетную грамоту и Благодарность Президента Российской Федерации, а также награды Министерства энергетики России и ведомственные награды за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд вручал заместитель генерального директора – главный инженер Группы «Россети» Евгений Ляпунов.

Лучших энергетиков филиалов, внесших вклад в развитие электроэнергетики своих регионов, наградили губернатор Рязанской области Павел Малков и заместитель губернатора Тульской области — председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев.

Особым моментом стало награждение сотрудников группировки быстрого развертывания, которые участвовали в восстановлении электроснабжения в Курской области в условиях, сопряженных с риском для жизни. Генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский лично вручил 20 специалистам знаки отличия «Участник ГБР. Курск 2024».

Руководитель отметил, что врученные в этот день награды стали не только признанием профессиональных заслуг коллег, но и их выдержки, характера и преданности делу.

На торжестве также чествовали энергетиков, ныне выполняющих свой патриотический долг в зоне СВО.