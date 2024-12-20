Филиал ПАО «Россети» повысил грозоупорность ЛЭП Ставропольского края

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Юга заменили выработавший ресурс грозозащитный трос на двух линиях электропередачи 330 кВ, которые входят в схему выдачи мощности Ставропольской ГРЭС и питают центральные районы Ставрополья.

Работы проведены на участках транзитов общей протяженностью 7 км с применением спецтехники: на опорах ЛЭП были установлены анкерные крепления и раскаточные ролики, по которым с помощью барабана и натяжной машины выполнили раскатку и натяжку грозотроса с последующим закреплением его специальными зажимами.

Использовалось современное оборудование российского производства, характеризующееся высокой механической прочностью, устойчивостью к коррозии. Срок службы грозотроса составляет не менее 40 лет.

Грозовой период в южных регионах России длится около восьми месяцев. Такие явления, как грозы и молнии, относятся к самым распространенным причинам отключения ЛЭП. Для защиты линий электропередачи используют грозотрос, его своевременная замена позволяет минимизировать риск нештатных ситуаций.