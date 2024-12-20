В Усть-Абаканском районе «Россети Сибирь» поэтапно вводит в эксплуатацию новые линии электропередачи

«Хакасэнерго» начал подключать к новым электросетям три населенных пункта Усть-Абаканского района. За счет улучшенной пропускной способности существующих линий электропередачи 10 киловольт оптимизируется распределение нагрузок по сети и параметры качества электроэнергии для потребителей.

Сегодня энергетики ставят три новые линии под нагрузку: от одной запитано село Зелёное, по другой в двухцепном исполнении - поселок Расцвет и село Калинино-3. Протяженность первой линии 10 киловольт - 9,165 км. Ее запустили в эксплуатацию в начале ноября от подстанции 110 кВ «КСК». Три линии от подстанции 110 кВ «Рассвет» в одноцепном исполнении - 3,81 км и в двухцепном - 9,650 км. Врезка пятой линии (5,175 км) в существующую запланирована на январь: до этого периода энергетики будут вести мониторинг работы новых линий и анализ по перераспределенной нагрузке.

В общей сложности энергетики провели 83,4 километра провода, установили 825 опор.

- При этом линия 10 киловольт для третьей очереди села Калинино была построена всего лишь в 2019 году. Никто пять лет назад не спрогнозировал для энергетиков строительный бум, пик которого пришелся на последние годы. И всё это происходит без комплексного плана развития территории района. Никто не спрогнозировал и самостоятельный переход домовладений на электроотопление, а сети проектировались без учета такой нагрузки. Отсюда несоответствие текущей потребности по пропускной возможности существующей сети. Конечно, Калинино, Расцветом, Тепличным, Чапаево и пригородом Абакана необходимо было плотно заниматься ещё несколько лет назад, небольшие средства в тарифе выделены только в текущем периоде. Разрастается территория по ИЖС в Алтайском районе, а, значит, немного времени и вопросы по недостатку пропускной способности основных линий начнутся по Белоярскому энергоузлу, - комментирует директор филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Хакасэнерго» Николай Шепырев.

Помимо новых линий, «Хакасэнерго» реконструированы две подстанций 110 киловольт. На «Ташеба -Сельская», от которой запитаны 10-ый жилой район Абакана, СНТ «Изумруд», аал Сапогов и часть деревни Чапаево, заменили трансформаторы 2*6,3МВА на 2*10МВА. Установили дополнительную мобильную подстанцию 1*25МВА на «Юго-Западной» для 9-го жилого района Абакана, СНТ «Ивушка», части деревни Чапаево. По последней частично реконструировали воздушную линию 10 киловольт с увеличением сечения провода в два раза и заменой опор. Такой же подход к трансформаторным подстанциям - энергетики увеличили мощность на шести объектах.