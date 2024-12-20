Хронические проблемы энергетики и пути их решения обсудили в краевом парламенте

Представители краевой власти и Совет потребителей «Россети Сибирь» -«Красноярскэнерго» обсудили сложное финансовое положение энергетиков, изношенное состояние электросетевого хозяйства и перспективы его развития. Ежегодная встреча общественности и власти состоялась в краевом парламенте.

В этом году и сами энергетики, и депутаты Законодательного Собрания не раз подчеркивали проблему неподъемного кредитного портфеля компании «Россети Сибирь». На итоговом заседании председатель Комитета по экономике и налоговой политике Законодательного Собрания Егор Васильев повторно поставил ребром этот вопрос:

«Год этот достаточно напряженный для «Россетей». Мы понимаем, что беспрецедентный размер долгов сейчас у компании, так и сама компания серьезно закредитована. Кроме того, в этом году нормативное регулирование изменилось. «Россети» стали системообразующей организацией, а это дополнительные вызовы».

При этом электросетевое хозяйство остро нуждается в замене: как озвучил на прямой линии губернатор края Михаил Котюков, износ сетей в регионе составляет около 80%. На уровне региона также есть вариант поддержки энергетики - это заключение регуляторного соглашения. На такой шаг уже пошли губернаторы Томской и Кемеровской областей.

«Минэнерго Российской Федерации не настаивает, но очень советует заключать регуляторное соглашение. Я уверен, что в 2025 году с правительством края, министерством тарифной политики мы эти общие точки определим и заключим это соглашение», - заявил заместитель министра промышленности и торговли Красноярского края Евгений Федосеев.

Директор филиала «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» ответил на вопросы депутатского корпуса и разъяснил структуру тарифа.

«По итогам 2024 года в общей стоимости электроэнергии доля «Красноярскэнерго» занимает 16%. Безусловно, по разным уровням напряжения пропорции разные, но если брать валовую выручку компании и региона в целом, то расходы на филиал – это 16% от общей цены электроэнергии. При этом, несмотря на рост тарифов, наша доля снижается. Например, в 2018 году она составляла порядка 19%, а сейчас 16%. В 2025 году будет примерно та же пропорция», – пояснил Сергей Заворин.

Депутаты задали энергетикам вопросы и про перспективы развития электроотопления. Директор «Красноярскэнерго» подчеркнул, что без модернизации и развития сетей массовый переход на электроотопление невозможен, старые линии не рассчитаны на большую нагрузку. В пример поставили Емельяновский и Берёзовский районы. Там переход на электроотопление привел к серьезным отключениям электроэнергии. Проблему удается решать только благодаря строительству новых линий электропередачи, реконструкции подстанций, разгрузке центров питания.

Большой блок вопросов был связан с выполнением обязательств по старым договорам технологического присоединения, для их закрытия требуется около 6 млрд рублей.

«Технологическое присоединение бизнеса к электрическим сетям – это хроническая проблема. Предприниматели говорят, что ждать подключения приходится месяцами, иногда годами. В течение этого года мы активно взаимодействовали с предпринимательским сообществом, правительством и с «Россетями», вырабатывали совместные решения. Речь не только о финансировании, но и об отсутствии клиентоцентричности. Сегодня «Россети» готовы создавать центр для консультирования предпринимателей, чтобы правильно определиться с мощностью и надежностью подключения. Это исключит отказы на заявки и сократит сроки подключения», - рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Красноярском крае Ольга Загитова.

Председатель Совета потребителей Анатолий Матюшенко призвал искать механизмы для выхода из энергетического кризиса на федеральном уровне, чтобы найти возможность снижения долговой нагрузки: