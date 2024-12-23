Компании Нацпроектстроя расширили два участка на южном ходу Транссиба в Красноярском крае

Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя расширил два перегона на южном ходу Транссиба в Красноярском крае. Накануне здесь открылось двухпутное движение поездов.

Для этого на участках Унерчик – Козыла, Козыла – Ирбейская построили больше 29 км вторых путей.

В ходе модернизации перегонов специалисты Дивизиона переработали больше 470 тыс. м3 земляного полотна. На пересечении с водными преградами возвели 7 мостов и 23 водопропускные трубы. Также на участках реконструировали 36 км контактной сети и смонтировали более 45 км воздушной линии автоблокировки.

Управлять движением на станции Унерчик будет цифровая автоматика Нацпроектстроя. Здесь внедрили современную микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ, которая позволит персоналу через компьютер регулировать работу стрелок и светофоров, устанавливать маршруты. Встроенная система киберзащиты предотвратит несанкционированный доступ к цифровому оборудованию.

Работы – часть инвестиционного проекта «Увеличение пропускной способности Артышта – Междуреченск – Тайшет».