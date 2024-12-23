Подписаны документы, обеспечивающие процедуру финансового закрытия проекта ВСМ

20 декабря в Минтрансе России состоялось финансовое закрытие проекта ВСМ Москва – Санкт-Петербург. В подписании документов были задействованы основные участники масштабного проекта. Запуск первой в стране высокоскоростной линии запланирован на 2028 год – магистраль пройдет через 6 субъектов Российской Федерации, в которых проживает около 30% населения страны.

В присутствии главы Минтранса Романа Старовойта подписаны акционерное соглашение, прямое соглашение, кредитное соглашение и договор об организации перевозки. Все документы взаимоувязаны. Соглашения определили объем долгосрочных обязательств участников проекта, в том числе распределение рисков.

Как отметил Роман Старовойт, команда Правительства, Минтранса, Росжелдора, РЖД, регионов, и других участников проекта делает все необходимое для реализации поручения Президента России о строительстве высокоскоростной магистрали. Сбер выступает организатором синдиката банков и финансовых организаций, которые также принимают участие в финансировании проекта.

Глава Минтранса подчеркнул, что ВСМ принесет значительную пользу для пассажиров, экономики регионов и всей страны.

«Ведется активная работа по реализации проекта, в том числе, в отношении документационной базы. Подписаны основные соглашения, обеспечивающие процедуру финансового закрытия проекта, приближающие нас к запуску линии. Все участники находятся в едином правовом поле, закрепляют свои обязательства в проекте», – сообщил Роман Старовойт.

Благодаря запуску ВСМ путь из Москвы в Санкт-Петербург займет 2 часа 15 минут, это почти в два раза быстрее, чем сейчас. Планируется, что пассажиропоток между Москвой и Санкт-Петербургом вырастет к 2030 году до 23 млн человек в год.

Акционерное соглашение закрепляет правовые отношения акционеров-участников, прямое соглашение – порядок и процедуры взаимодействия сторон при реализации проекта.

Группа ГТЛК заключила договор с синдикатом банков о предоставлении кредита. Компания получит доступ к кредитной линии на сумму 223 млрд рублей. Срок финансирования – 25 лет.

Договор об организации перевозки определил комплекс юридических и фактических действий для организации перевозок по ВСМ. Участниками договора являются компания-концессионер, «ВСМ-400» и ОАО «РЖД».