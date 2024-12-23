Система мониторинга запасов устойчивости повышает эффективность использования электрических сетей в Западной Сибири

Филиал Системного оператора Тюменское РДУ (осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) внедрил систему мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) для трех контролируемых сечений (КС) электрической сети.

Контролируемые сечения (совокупность линий электропередачи и сетевых элементов) «Тобольский энергорайон» и «Район ПС 500 кВ Иртыш» обеспечивают передачу мощности в Тобольский энергорайон для надежного электроснабжения потребителей города Тобольска и объектов ООО «ЗапСибНефтехим». Использование расчетов СМЗУ при управлении режимом в этих КС позволяет повысить степень использования пропускной способности электрической сети на величину до 15 МВт для КС «Тобольский энергорайон» и до 25 МВт для КС «Район ПС 500 кВ Иртыш», что особенно важно в случае снижения генерации на Тобольской ТЭЦ.

КС «Сальдо Урайско-Няганского ЭР» обеспечивает выдачу мощности Няганской ГРЭС в Тюменский и Тобольский энергорайоны Тюменской области. Использование СМЗУ для расчета допустимых перетоков активной мощности позволяет увеличить степень использования пропускной способности электрической сети в этом контролируемом сечении на величину до 45 МВт, что позволяет в ряде случаев снизить ограничения выдаваемой мощности Няганской ГРЭС и обеспечить проведение ремонтов электросетевого оборудования и ЛЭП в Урайском и Няганском энергорайонах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры без ограничений электроснабжения потребителей.

«В ходе внедрения СМЗУ в диспетчерском центре установлено и настроено серверное оборудование, системное и технологическое программное обеспечение, разработана инструктивная документация, проведено обучение диспетчерского персонала по применению СМЗУ при управлении режимами работы энергосистемы. В результате реализации проекта диспетчеры получили дополнительный эффективный инструмент для оценки и управления в реальном времени режимом работы трех контролируемых сечений», – отметил директор Тюменского РДУ Александр Рогов.

Впервые в Объединенной энергосистеме Урала технология СМЗУ была реализована в 2016 году. В настоящее время расчеты максимально допустимых перетоков с использованием СМЗУ ведутся для 60 контролируемых сечений территориальных энергосистем Свердловской области, Пермского края, Кировской области, Челябинской области, Республики Башкортостан, а также энергосистемы Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

СМЗУ – это отечественный программно-технический комплекс, разработанный Системным оператором совместно с АО «НТЦ ЕЭС» многопрофильным российский научно-исследовательским центром, который является дочерней компанией АО «СО ЕЭС». Программно-технический комплекс предназначен для расчета максимально допустимых перетоков в электрической сети в режиме реального времени. Система обеспечивает дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети, загрузке экономически эффективного генерирующего оборудования, выбору наиболее оптимального алгоритма управления режимами энергосистемы без снижения уровня ее надежности.