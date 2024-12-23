Первые «зеленые» мегаватты, выработанные на заводе энергоутилизации отходов «РТ-Инвест», поступили в сеть

Завод энергоутилизации отходов «РТ-Инвест» (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках пусконаладочных работ выдал первую электроэнергию в сеть. Это произошло в процессе синхронизации генерирующего оборудования завода в Воскресенском городском округе Подмосковья с Единой энергетической системой. Первые 120 тысяч кВт*ч «зеленой» энергии стали доступны потребителям.

Строительство первого современного завода энергоутилизации отходов осуществляет компания «АГК-1» группы компаний «РТ-Инвест». Прошедшие испытания — важнейший этап пусконаладочных работ перед промышленной эксплуатацией. По итогам успешно завершенных работ было выработано 120 тысяч кВт*ч электроэнергии, которые поступили в общую энергетическую систему.

Завод вблизи деревни Свистягино — один из 4 заводов, строящихся в Подмосковье, и первый вышедший на финальную стадию готовности. Проектная мощность предприятия — 700 тысяч тонн в год. После запуска завод сможет производить 520 миллионов кВт*ч «зеленой» энергии ежегодно — этого достаточно для обеспечения электричеством 80 тысяч жителей.

Строительство завода было завершено в июле 2024 года. На данный момент проводятся пусконаладочные работы. Запуск первого в России завода энергоутилизации отходов запланирован на ближайшее время.

Всего компания «РТ-Инвест» строит четыре завода энергетической утилизации на территории Московской области: в Воскресенском, Солнечногорском, Наро-Фоминском и Богородском округах — совокупной мощностью 2,8 млн тонн отходов в год. И еще один завод в Республике Татарстан, мощностью 550 тысяч тонн отходов в год. Отходы на энергетическую утилизацию будут поступать после обязательной сортировки и отбора вторичных материальных ресурсов.

АО «РТ-Инвест» создано в 2012 году при участии государственной корпорации Ростех для осуществления прямых инвестиций на территории Российской Федерации и за рубежом в секторах передовых индустриальных технологий. Ключевым направлением «РТ-Инвест» является создание в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на основе отечественных технологий, а также опыта ведущих стран мира. В рамках проекта «Энергия из отходов» компания построит четыре завода по термической переработке отходов в энергию на территории Московской области и один завод в Республике Татарстан.

Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэлектроника», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,8 трлн рублей.