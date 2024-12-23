«Россети Юг» улучшили электроснабжение Малодербетовского района Калмыкии

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Калмэнерго» повысили качество и надежность электроснабжения потребителей в Малодербетовском районе Калмыкии. Это территория обслуживания площадью почти 3 600 км² с населением более 9,3 тысячи человек.

В районном центре Малые Дербеты, в селах Плодовитое, Унгн Терячи, Хончи Нур, а также на девяти животноводческих стоянках энергетики привели в нормативное состояние 19 комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

В селе Малые Дербеты и поселке Зурган специалисты филиала «Калмэнерго» отремонтировали две воздушные линии электропередачи (ЛЭП) 10 кВ и три – 0,4 кВ в селах Плодовитое и Тундутово.

На линиях электропередачи 0,4-10 кВ энергетики заменили 24 опоры на новые железобетонные, на ЛЭП 10 кВ установили более 100 новых изоляторов взамен поврежденных.