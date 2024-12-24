Кабельная шина CAN-Bus для современных систем управления электродвигателями
Плюс
15 минут назад
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Компания Hradil Spezialkabel GmbH (Германия), специализирующаяся на разработке кабелей, представила экранированный кабель для передачи данных в сетях на базе CAN (Control Area Network), обладающий высокими эксплуатационными характеристиками, предназначенный для систем управления электродвигателями и систем очистки выхлопных газов 12-цилиндровых дизельных двигателей большой мощн...
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Компания NKT подписала соглашение о продлении рамочных договоров на поставку высоковольтных кабелей с компанией RTE во Франции
Плюс
23 дек. 2024, 09:00
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Компания RTE, французский оператор систем передачи электроэнергии (TSO), заключила с компанией NKT соглашение о продлении двух рамочных договоров на поставку высоковольтных силовых кабелей с 2026 по 2028 год. Рамочные договоры предусматривают поставку наземных силовых кабелей и арматуры и прокладку и монтаж кабелей на уровнях напряжения 90 кВ, 225 кВ и 400 кВ. Договоры включают твёрдые обязательст...
Решения для ввода устройств в эксплуатацию и обеспечения повышенной кибербезопасности
Плюс
20 дек. 2024, 09:00
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Компания Belden выпустила дополнения к своему комплексу программного обеспечения “Provize“ для планирования, ввода в эксплуатацию и управления сетью: новый брандмауэр Hirschmann, предназначенный для обеспечения сетевой безопасности в промышленных сетях, 4-канальный кабель SMPTE и кабельные вводы, которые позволяют безопасно вводить кабели для современных частотно-регулируемых приводов...
Ускорение и упрощение процесса прокладки и монтажа благодаря использованию пучков оптических кабелей
Плюс
19 дек. 2024, 09:00
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Новая продуктовая линейка объединённых в пучки волоконно-оптических кабелей (bundled fiber trunks) от американской компании Siemon, производителя компонентов сетевой инфраструктуры, разработана с целью упрощения монтажа и прокладки и сокращения времени развёртывания волоконно-оптических сетей. Такое решение обеспечивает экономию времени на развертывание кабельной сети до 50% и одновременную о...
Чилийское регулирующее агентство Subtel получило предложения по проведению исследования подводного волоконно-оптического кабеля в Антарктиде
Плюс
18 дек. 2024, 09:00
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Чилийское агентство SUBTEL (Subsecretaria de Telecomunicaciones) — регулирующий орган в области телекоммуникаций, который отвечает за контроль и надзор за телекоммуникационными услугами в Чили, сообщает о получении четырёх предложений по проведению технико-экономического обоснования проекта прокладки первого подводного волоконно-оптического кабеля между Чили и Антарктидой. Агентство SUBTEL д...
Необходимо больше информации о новом законодательстве в отношении безопасности зданий
Плюс
06 дек. 2024, 09:00
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По мнению британской компании AEI Cables, ведущего поставщика кабельных изделий, многие из новых требований нового закона о безопасности зданий (Building Safety Act 2022) всё ещё недостаточно понятны тем, кто принимает важные решения в цепочке поставок. Закон, вступивший в силу в октябре 2023 года, устанавливает новые требования для зданий, сопряжённых с повышенным риском, которые, как считается,...
Комплексная экранированная кабельная система категории 6А от компании CommScope
Плюс
05 дек. 2024, 09:00
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Компания CommScope (США), специализирующаяся на разработке и производстве компонентов для глобальной сетевой инфраструктуры, представила комплексную экранированную платформу SYSTIMAX GigaSHIELD X10D категории 6A, разработанную для высокоскоростных сетей на основе медных кабелей. Платформа основана на линейке Systimax 2.0 компании CommScope и включает кабели типа F/UTP, F/FTP и S/FTP, а также эк...
Компания Nexans революционизирует кабельную отрасль, интегрируя свою продукцию в информационную модель зданий и объектов инфраструктуры
Плюс
04 дек. 2024, 11:00
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Компания Nexans вступила в партнёрство с глобальным маркетплейсом для строительной индустрии BIMobject и становится первым производителем кабельных изделий, внедряющим свои продукты в информационную модель зданий и объектов инфраструктуры BIM (Building Information Modeling). В рамках этой инициативы кабели и кабельные системы компании Nexans будут внедряться на самой ранней стадии строительны...
Экологически чистые материалы для производства кабельных изделий, предназначенных для эксплуатации в суровых условиях воздействия химических веществ и высокой температуры
Плюс
28 нояб. 2024, 09:00
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Перед многими рынками и отраслями стоит задача создания и модификации продуктов для улучшения устойчивости и экологической безопасности, а также продвижения круговой экономики. Инженеры и консультанты во многих различных секторах экономики изучают и оценивают материалы и методы, способствующие снижению общего углеродного следа, и кабельная отрасль не является исключением. По мере увеличения объёмо...
Новые компаунды от португальского производителя
Плюс
27 нояб. 2024, 09:00
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Специалисты подразделения исследований и разработок компании Cabopol (Португалия) представили инновационные компаунды под брендом R-Sofiplus. Новая серия включает не распространяющие горение композиции на основе полиэтилена для изготовления оболочек силовых кабелей среднего напряжения, содержащие 30% переработанных отходов потребления (PCR). Эта разработка представляет собой полностью готовое реше...
Смазочные материалы для процесса волочения, покрытия и химические вещества для проволочной промышленности
Плюс
26 нояб. 2024, 09:00
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Итальянская компания Pan Chemicals, производящая высокотехнологичные смазочные материалы для процесса волочения, покрытия и химикаты для производства проволоки, присутствует в странах по всему миру, продавая свои продукты напрямую или через свою сеть агентов, дистрибьюторов и дочерние компании: Pan Chemicals Bosphorus в Турции, Pan Chemicals Americas в Мексике. Компания Pan Chemicals постоянно...
Оптимизация процесса обмотки волоконно-оптических кабелей при помощи передового оборудования и современных материалов
Плюс
25 нояб. 2024, 11:00
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Знание технологических процессов и инновационные решения как в области обмоточного оборудования, так и в области связующих материалов необходимы для достижения оптимального процесса обмотки и удовлетворения потребностей отрасли производства волоконно-оптических кабелей. Применение связующих нитей с низким и постоянным натяжением на высокой скорости предъявляет высокие требования к качеству оборудо...
Компания Guill теперь выпускает фильеры для пултрузии
Плюс
18 нояб. 2024, 09:00
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Компания Guill, мировой производитель и разработчик экструзионного инструмента, сообщает о расширении своего продуктового ассортимента и включении в него фильер для пултрузии, сконструированных по специальным заказам клиентов. Это стратегическое решение знаменует собой значительный прогресс в предоставлении комплексных высококачественных инструментальных решений для таких отраслей промышленности,...
Инновационная линейка устройств предварительного нагрева от компании Zumbach Electronic
Плюс
15 нояб. 2024, 09:00
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Компания Zumbach Electronic сообщает о своей новой линейке индукционных устройств предварительного нагрева, встраиваемых в линии производства кабельных изделий. Эта совершенно новая линейка “Preheater” предназначена для революционного изменения производственного процесса, что приводит к значительному повышению производительности и качества готового продукта. Новая серия нагревателей...
Решения в области крутильного оборудования для нужд возобновляемой энергетики
Плюс
14 нояб. 2024, 09:00
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По мере того, как мировой энергетический сектор переходит на возобновляемые источники энергии, потребность в передовых производственных технологиях становится как никогда острой. Компания AEI Machines, признанный производитель жёсткорамных крутильных машин на протяжении более 50 лет, находится в авангарде этих преобразований. Соответствуя принципам Индустрии 4.0, компания AEI Machines предлагает с...
Кабельное решение «три в одном» для участка сети «последняя миля»
Плюс
13 нояб. 2024, 09:00
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Компания Emtelle, поставщик решений в области вдуваемых в трубки волокон, прокладки и монтажа кабелей, предложила новое решение под названием RevoLink3 – абонентский кабель «три в одном», предназначенный для подключения на участке последней мили. В этом кабельном решении объединены передовые функции, которые облегчают процесс прокладки и монтажа, делая его доступным и простым для...
Компания Dow выпустила линейку смол из переработанных пластиков для изготовления кабельных оболочек, способствуя созданию циклической экосистемы в мировой кабельной промышленности
Плюс
12 нояб. 2024, 09:00
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Компания Dow выпустила новую линейку смол из переработанных пластиков Revoloop™, содержащую материал вторичной переработки - пластик, полученный из переработки потребительских отходов (Post Consumer Resin - PCR), который используется для производства кабельных оболочек, что помогает удовлетворять различные потребности клиентов, а также помогает им в достижении целей в области круговой эконом...
Решение для увеличения срока службы приёмных устройств компании Maillefer
Плюс
11 нояб. 2024, 11:00
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На протяжении десятилетий приёмные устройства EKP компании Maillefer для намотки изолированных проводов и жил были символом надёжности и высокого уровня качества. Но даже несмотря на то, что механические компоненты прочных приёмных устройств EKP всё ещё могут быть в хорошем рабочем состоянии, существует высокая вероятность выхода из строя устаревшей системы управления раньше остальных компонентов....
Первый завод по производству меди и кабелей компании Erbil Copper & Cable Company в Иракском Курдистане
Плюс
07 нояб. 2024, 09:00
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Компания Erbil Copper & Cable Company провела торжественную церемонию открытия первого в Курдистане (Западная Азия) завода по производству меди и кабелей. На церемонии присутствовал премьер-министр Курдистана Масрур Барзани (Masrour Barzani), который отметил прогресс в развитии промышленного сектора и выразил надежду на то, что природные ресурсы будут эффективно использоваться для производства...
Сокращение выбросов углекислого газа в трудно поддающихся декарбонизации секторах экономики ОАЭ для достижения нулевого баланса выбросов в будущем
Плюс
06 нояб. 2024, 09:00
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Тяжёлые отрасли промышленности, которые когда-то были двигателем экономического роста, в настоящее время находятся под пристальным вниманием из-за их существенной роли в увеличении выбросов углерода. Учитывая, что на промышленный сектор приходится почти 30% глобальных выбросов парниковых газов, в Объединённых Арабских Эмиратах эта проблема стоит особенно остро. Промышленный ландшафт страны, осн...
Смогут ли новые мощности для производства подводных кабелей высокого и сверхвысокого напряжения удовлетворить мировой спрос?
Плюс
05 нояб. 2024, 10:45
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С начала 2024 года был сделан ряд заявлений о создании новых и расширении существующих крупных производственных мощностей для изготовления подводных кабелей высокого и сверхвысокого напряжения. Большинство из них будут расположены в Великобритании, США, Южной Корее и Китае. В условиях глобального роста числа морских ветровых электростанций и подводных соединительных кабельных систем возникает вопр...