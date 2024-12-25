Бесплатная база знаний о кайдзен: новый вебинар доступен в записи

18 декабря состоялся новый вебинар о кайдзен-системе, организованный Федеральным Центром Компетенций совместно с экспертами «Москабельмет». Он уже доступен в записи, из которой можно узнать ответы на самые популярные вопросы аудитории. Рассказываем, как прошел вебинар.

Анонс вебинара вышел менее чем за 10 дней до его начала и за столь короткий срок, даже несмотря на предновогоднюю суету, на нем присутствовало более 40 участников. Что еще раз подтверждает: опыт Группы, которая внедрила кайдзен-программу в 2023 году и разработала собственную эффективную систему реализации программы, востребован и вызывает заметный интерес. Это уже третий тематический вебинар по кайдзенам от «Москабельмет». Первый прошел год назад. За это время мероприятия охватили практически всю нашу необъятную страну: онлайн-события собрали уже более 200 человек.

От Балтики до Сибири

18 декабря эксперты подробно рассказали всем желающим, как устроена система подачи кайдзенов на «Заводе Москабель» и что нужно для того, чтобы внедрить ее у себя на производстве. Аудитория вебинара — топ-менеджеры крупных промышленных организаций,владельцы крупного и среднего бизнеса из разных секторов экономики, включая нефтегазовую отрасль, пищевую и сельскохозяйственную промышленность. Были участников и коллеги «Москабельмет» по отрасли — представителей двух кабельных заводов. География слушателей снова впечатлила — узнать все самое интересное и важное о кайдзен-программе собрались специалисты со всей России. Так, к онлайн-встрече подключились Москва, Волгоград, Гатчина, Тольятти, Мариинский Посад, Уфа, Ярославль, Новосибирск, Ханты-Мансийск, Лабытнанги.

Важные вопросы — четкие ответы

Участники встречи с энтузиазмом задавали вопросы по теме вебинара. Аудиторию интересовало буквально все, в том числе:

как происходит отбор идей;

замеряется ли изменение уровня вовлеченности сотрудников;

перекрывает ли накопленный экономический эффект выплаты по принятым и реализованным идеям;

каким локально-нормативным документом определена деятельность по подаче кайдзен-предложений;

сталкивалось ли руководство «Завода Москабель» с негативной реакцией сотрудников, чьи предложения отклонили.

Представители предприятия развернуто комментировали каждый вопрос. И, внимание, ответы могут узнать даже те, кто в вебинаре не участвовал! Он доступен в записи. Переходите по ссылке и смотрите. Это абсолютно бесплатно, так же, как и участие в вебинарах. А чтобы самим задать интересующий вас вопрос, обязательно присоединяйтесь к следующим вебинарам, который состоятся в новом году;

Продолжение следует

В преддверии праздников на встрече царила дружеская и теплая атмосфера: в конце участники искренне благодарили организаторов и поздравляли друг друга с Новым годом. «Москабельмет» выражает признательность всем участникам встречи за активный диалог, а Федеральному Центру Компетенций — за организацию мероприятия. В 2025 году программа кайдзенов продлится, а значит, обязательно будут и новые вебинары, к которым Группа рекомендует присоединиться всем, кто хочет повысить производительность и улучшить экономические показатели, эффективно внедрив у себя систему постоянных улучшений. Узнать интересующие вас детали и задать вопросы специалистам Группы вы можете и вне вебинаров — Группа проводит индивидуальные консультации. Нужно лишь обратиться c запросом на e-mail pr@mkm.ru