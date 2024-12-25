Эксперты НПП «ПОЛИПЛАСТИК» проведут консультации для переработчиков пластмасс на RUPLASTICA 2025

Специалисты Центра компетенций НПП «ПОЛИПЛАСТИК» по переработке пластмасс в течение четырех дней работы выставки RUPLASTICA 2025 будут консультировать производителей изделий на стенде компании FOD33 в павильоне «Форум».

Деятельность Центра компетенций по переработке пластмасс направлена, прежде всего, на поддержку потребителей материалов НПП «ПОЛИПЛАСТИК», но на выставке RUPLASTICA 2025 эксперты Центра будут консультировать всех желающих.

«Сегодня, в условиях волатильного рынка, способность переработчиков пластмасс производить качественные изделия и при этом удовлетворять требованиям конечного заказчика по цене выходит на первый план», – отмечает Павел Круглов, генеральный директор Торгового дома «Полипластик».

Центр компетенций НПП «ПОЛИПЛАСТИК» по переработке пластмасс помогает игрокам рынка решать данную задачу комплексно: «от проекта до конечного продукта». Эксперты осуществляют грамотный подбор материалов, оказывают помощь при проектировании литьевых форм под конкретное оборудование, а в случае его отсутствия – помощь с подбором. Анализ литья, консультации по изготовлению оснастки, настройки режимов литья также входят в список компетенций экспертов Центра.

«Ежегодно наши специалисты проводят более 2000 консультаций. Мы видим: производители изделий из пластмасс стремятся расширять ассортимент, максимально уходить от импорта сырья. Но при этом нередки случаи, когда переработчики используют материалы и литьевое оборудование, с которыми они ранее никогда не работали, и им требуется поддержка в данных вопросах. Которую мы и оказываем», – говорит Павел Круглов.

21-24 января на RUPLASTICA 2025 на стенде НПП «ПОЛИПЛАСТИК» FOD33 в павильоне «Форум» эксперты Центра компетенций проконсультируют всех желающих по вопросам, связанным с производством изделий из пластмасс.

Для того, чтобы консультация была более полной, можно заполнить форму сбора вопросов и привезти с собой образцы.