Одобрен первый этап развития клиники Минздрава в Новосибирске

Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) имени академика Е.Н. Мешалкина проведет масштабную реконструкцию со строительством новых лечебных корпусов для диагностики и лечения детей и взрослых. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на первый этап реализации проекта. Он включен в комплексную государственную программу Российской Федерации «Строительство».

Институт экспериментальной биологии и медицины (ныне НМИЦ имени Мешалкина) был создан в 1957 году в составе Сибирского отделения Академии наук СССР и стал первым в стране центром кардиохирургии за Уралом. Сегодня одна из ведущих клинических баз Минздрава России, где развивают высокотехнологичные методы лечения сердечно-сосудистых, онкологических и иных заболеваний.

На первом этапе развития медцентра планируется строительство комплекса высоких медицинских технологий, состоящих из зданий детского и лечебного корпусов, включающих детский стационар на 120 койко-мест, отделение реанимации и интенсивной терапии на 30 койко-мест.

«В новых помещениях оборудуют отделения сердечно-сосудистой хирургии, кардиологии, онкологии, нейрохирургии. В радиологическом корпусе, предназначенном для помощи онкологическим больным, разместят стационар на 15 койко-мест, а в дневном стационаре смогут получать лечение до 30 пациентов», - рассказала эксперт Главгосэкспертизы России Лилия Резанова.

Кроме того, на первом этапе построят объекты инфраструктуры медцентра, в том числе кислородно-газификационные станции, здание с помещениями для хранения материалов, многоуровневую автостоянку, гараж, а также дизельгенераторные установки, локальные очистные сооружения, иные инженерные коммуникации.

Общая площадь застройки по объектам первого этапа – 20 855,3 кв. метров.

Застройщик - Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Генеральный проектировщик – ООО «АРХИ ГРУПП». Разработчик технологических решений в части медицины - АО «ГИПРОЗДРАВ» - Научно-проектный центр по объектам здравоохранения и отдыха.