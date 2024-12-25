Цифровая система мониторинга запасов устойчивости повысит эффективность энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области

3 часа назад
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Время чтения ≈ 6 минут
Источник:
АО СО ЕЭС
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Филиал Системного оператора – Ленинградское РДУ (осуществляет оперативно-диспетчерское управление объектами электроэнергетики на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области) внедрил цифровую систему мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) для контроля максимально допустимых перетоков активной мощности (МДП) в семи контролируемых сечениях (совокупностях ЛЭП) своей операционной зоны.

Филиал Системного оператора начал контролировать МДП с использованием этой цифровой технологии сразу в семи контролируемых сечениях (совокупность ЛЭП), что позволяет увеличить допустимый переток мощности на величину до 16 МВт.

Реализация проекта позволит обеспечить оптимальное использование генерирующего оборудования электростанций в отдельных дефицитных частях энергосистемы г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области и снизить ограничения выдачи мощности электростанций в ремонтных схемах. Применение СМЗУ также обеспечит наибольшую эффективность расходования топливных и водных ресурсов за счет максимального использования пропускной способности электрической сети.

«Сейчас отечественная разработка СМЗУ используется на базе вычислительных ресурсов Ленинградского РДУ на девяти контролируемых сечениях энергосистемы. Внедрение цифровой технологии позволяет увеличить пропускную способность сети примерно на 9 %. В 2025-2026 годах мы планируем внедрить СМЗУ еще для 11 сечений», – отметил первый заместитель директора – главный диспетчер Ленинградского РДУ Александр Зайцев.

В Объединенной энергосистеме Северо-Запада технология СМЗУ последовательно внедряется с 2016 года и используется уже для 61 контролируемого сечения. В операционной зоне Ленинградского РДУ первый проект СМЗУ реализован в июне 2024 года для двух контролируемых сечений.

О технологии СМЗУ

Система мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) – это отечественный программно-технический комплекс, разработанный АО «НТЦ ЕЭС» совместно с Системным оператором. АО «НТЦ ЕЭС» – многопрофильный российский научно-исследовательский центр, который является дочерней компанией АО «СО ЕЭС». СМЗУ с определенной периодичностью выполняет расчеты и предоставляет диспетчеру в интерфейсе подсистемы ОИК СК-11 «Контроль перетоков и ограничений в сечениях» актуальную информацию о допустимых перетоках мощности для данного момента времени с учетом фактического режима энергосистемы. Тем самым цифровая система обеспечивает дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети и выбору оптимального алгоритма управления режимами энергосистемы без снижения уровня ее надежности.

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