В 2025 году в Северо-Енисейском районе планируют запустить новую золотоизвлекательную фабрику

Компания «Полюс» продолжает строительство новой золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ-5) на базе месторождения Благодатное в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Проект строительства ЗИФ-5 включен в КИП «Енисейская Сибирь».

Работы на строительной площадке новой золотоизвлекательной фабрики идут по графику: уже на 90% выполнено бетонирование фундаментов под оборудование, на 80% – монтаж металлоконструкций. Также на ряде объектов строительства завершен монтаж технологического оборудования, на площадку подано напряжение. В 2025 году планируется продолжить монтаж оборудования, а затем начать проведение комплексных пусконаладочных испытаний.

«Для «Полюса» новая фабрика – это залог работы предприятия на годы вперед, а для региона – новые рабочие места и налоговые выплаты в бюджет края», – прокомментировал управляющий директор компании «Полюс Красноярск» Павел Ворсин.

Проектом строительства ЗИФ-5 предусмотрено возведение корпусов рудоподготовки, сгустителей и гидрометаллургического отделения, а также вспомогательных объектов: подстанции 110 кВ «Гурахта», ремонтно-механической мастерской, ремонтно-гаражных боксов и складских помещений.

«Северо-Енисейский район – важная для развития золотодобывающей отрасли территория и одна из ключевых в Красноярском крае площадок инвестиционного развития. Ресурсы нового предприятия помогут серьезно увеличить добычу золота в регионе. Кроме того, реализация таких проектов способствует развитию малого и среднего предпринимательства, обеспечивая работой региональных поставщиков и подрядчиков», – отметил генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко.

Ввод в эксплуатацию ЗИФ-5 увеличит мощности переработки руды на действующем месторождении Благодатное до 17 млн тонн и объем производства золота – порядка 9 тонн.