Кабельная линия «АЛЮР+ Промрукав» получила пожарный сертификат

Подтверждение соответствия продукции - это гарант безопасности жизни, здоровья, имущества человека от пожара. Кабельный завод «АЛЮР» совместно с партнером-изготовителем кабеленесущих систем «Промрукав» сертифицировал новую огнестойкую кабельную линию «ОКЛ-ПР-АЛЮР». Это унифицированное решение, разработанное по техническими условиями с целью обеспечения пожарной безопасности объектов. В составе конструкции линии используются огнестойкие кабели марки ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВБШвнг(А)-FRLS, ППГнг(А)-FRLS производства Кабельного завода «АЛЮР», системы крепежа и кабеленесущие системы компании «Промрукав», огнестойкие распределительные коробки серии FR, выпускаемые по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017, производства ООО «Нептун», огнестойкие коробки серии ДВК.П производства ООО «Ленспецавтоматика».

В ходе испытаний конструкция линии успешно прошла факторы опасного воздействия, связанные с возгоранием, сохранила работоспособность в условиях стандартного температурного режима пожара в течении заданного интервала времени, доказав высокую надежность и подтвердив полное соответствие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Огнестойкая кабельная линия «ОКЛ-ПР-АЛЮР» разделена на несколько серий, в зависимости от области применения:

ОКЛ-ПР-ГТ (на базе гофрированных труб) — предназначены для прокладки внутри технических помещений и скрытно (за фальшпотолком) в офисных помещениях, а также на объектах, эксплуатируемых в условиях повышенной запыленности;

ОКЛ-ПР-ЖТ (на базе жёстких труб) — предназначены для скрытой и открытой прокладки в несущих и ограждающих конструкциях жилых, административных и производственных зданий и сооружений;

ОКЛ-ПР-МР (на базе рукавов металлических гибких) — предназначены для прокладки в помещениях с повышенными требованиями к механической и химической стойкости.

ОКЛ-ПР-КП (на базе кабельного канала) — предназначены для прокладки в помещениях с высокими требованиями к дизайну.

ОКЛ-ПР-ЛМ (на базе лотков металлических) — предназначены для прокладки открытых кабельных трасс, силовых и слаботочных систем на объектах промышленного, гражданского, коммерческого и муниципального строительства.

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