«Россети Кубань» построили 280 км ЛЭП в юго-западных районах Краснодарского края

Специалисты Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» с начала 2024 года построили свыше 280 км воздушных линий электропередачи низкого класса напряжения и установили более 270 комплектных трансформаторных подстанций. Проведенные мероприятия позволили ввести 115 МВт дополнительной мощности для технологического присоединения потребителей льготной категории в пригороде Новороссийска, Анапы, Геленджика, а также в Абинском и Крымском районах Краснодарского края.

Новые энергообъекты, возведенные с использованием отечественного оборудования, имеют высокие технические характеристики. Герметичные трансформаторные подстанции снабжены устройствами заземления, защиты от перенапряжения, релейной защитой, грозозащитой, обеспечивающими их безопасную работу. Воздушные линии электропередачи смонтированы с использованием самонесущего изолированного провода. Он исключает возможность коротких замыканий и несанкционированного потребления электроэнергии, обеспечивает высокую надежность электроснабжения и безопасность населения от поражения электрическим током.

Юго-Западный филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией пять муниципальных образований Краснодарского края: Абинский, Крымский районы, города-курорты Анапа, Геленджик, а также город-герой Новороссийск. Площадь обслуживания Юго-Западных электрических сетей составляет порядка 5,3 тыс. кв. км с численностью населения около миллиона человек. Юго-Западные электрические сети – это 79 трансформаторных подстанция напряжением 35-110 кВ, а также линии электропередачи общей протяженностью более 7 тыс. км.