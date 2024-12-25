«Россети Юг» завершили реконструкцию крупной подстанции в Приволжском районе Астраханской области

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» с опережением графика завершили реконструкцию подстанции 35 кВ «Началово» в Приволжском районе Астраханской области. Данный питающий центр обеспечивает электроэнергией более 30 тыс. жителей нескольких сел муниципального образования. О проведенных на подстанции работах вице-губернатору – председателю Правительства Астраханской области Денису Афанасьеву и членам регионального Правительства рассказал директор астраханского филиала «Россети Юг» Виктор Писарев.

Самые масштабные работы на данной подстанции — это замена двух крупногабаритных силовых трансформаторов. Транспортный вес каждого составлял почти 35 тонн. Постановка их на фундаменты потребовала ювелирной точности, чтобы соблюсти все необходимые параметры, важные при эксплуатации.

Поочередно энергетики выполнили все работы по замене устаревших трансформаторов на новые с улучшенными характеристиками. Сейчас мощность подстанции составляет 32 МВА (по 16 МВА каждый трансформатор), тогда как до реконструкции была около 14 МВА.

Кроме этого, в рамках обновления подстанции энергетики заменили разъединители и масляные выключатели 35 кВ на современные вакуумные, установили систему релейной защиты и автоматики на базе микропроцессорных устройств, а также современные системы мониторинга и контроля состояния оборудования.

По словам руководителя филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» Виктора Писарева, подстанция отвечает всем современным требованиям. Здесь реализована возможность дистанционного управления, позволяющая осуществлять операции с коммутационными аппаратами, не покидая пункт управления. Все установленное оборудование отечественного производства. Инвестиции в реновацию подстанции составили порядка 260 млн рублей.

Подстанция получила второе рождение, изменив не только техническую составляющую, но и внешний облик. Территорию энергообъекта расширили, что было необходимо для установки нового оборудования. Ограждение энергообъекта полностью заменили на современное повышенной защищенности. В настоящее время на обновленной подстанции завершаются работы по благоустройству и освещению.

Напомним, необходимость реконструкции энергообъекта была вызвана динамичным развитием Приволжского района и ростом населения. Ежегодно на подключение к сетям электроснабжения от данной подстанции в «Россети Юг» поступает порядка 1 000 заявок от потребителей.