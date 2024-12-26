Инвестпрограмма филиала «Мордовэнерго» выполнена в полном объеме

В филиале ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» подвели предварительные итоги исполнения инвестиционной программы за текущий год. Плановые показатели выполнены в полном объеме. Реализовано несколько крупных проектов по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям. Среди них, имеющие особую социальную значимость: Белозерская средняя общеобразовательная школа, Октябрьский и Ширингушский дома-интерната престарелых и инвалидов. Для электроснабжения этих объектов специалисты филиала «Мордовэнерго» выполнили строительство и монтаж кабельных и воздушных линий, трансформаторных подстанций, а также организовали систему учета электроэнергии.

В уходящем году в соответствии с Федеральным законом № 522-ФЗ продолжился монтаж современных приборов учета. Установлено более 3,7 тыс. счетчиков, что в полном объеме соответствует годовому плану. Значительная часть капитальных вложений была направлена на приобретения оборудования, не требующего монтажа – спецтехника и транспортные средства, вычислительная техника, измерительные и метрологические приборы и др. Выполнялись мероприятия по переустройству существующих электросетевых объектов.

Общий объем финансирования мероприятий по инвестпрограмме-2024 – 699 млн рублей.