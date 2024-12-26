Композитный дивизион «Росатома» запустил производство ветролопастей в Ульяновске

26 декабря 2024 года в Ульяновске на базе АО «Русатом ветролопасти» (компания Композитного дивизиона госкорпорации «Росатом») начал работу первый завод по производству российских композитных ветролопастей. В церемонии приняли участие генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, генеральный директор Композитного дивизиона «Росатома» Александр Тюнин и другие.

Запуск производства позволяет «Росатому» завершить формирование полной технологической цепочки по стеклопластикам от сырья до готовых изделий. Оно организовано для выпуска ветролопастей длиной 51 метр и весом 8,5 тонн, что стало возможным благодаря сочетанию российских композиционных материалов в соотношении 90 % стекло- и 10 % углекомпозитов. Применяемые технологии производства обеспечивают срок эксплуатации лопастей в 25 лет. Производство запущено при финансовом участии Фонда развития промышленности.

После выхода на проектную мощность завод сможет выпускать до 450 ветролопастей ежегодно, что обеспечит комплектование до 150 ветроустановок в год. Продукция ульяновского завода будет использована в первую очередь для нужд крупнейшей в России Новолакской ветроэлектростанции, строящейся в Республике Дагестан.

«Сегодня мы не просто открываем новое предприятие. Мы являемся участниками и свидетелями создания нового полностью отечественного производственного цикла с использованием композиционных материалов. Запуская производство ветролопастей, мы сможем удовлетворить потребности наших ветроэнергетических проектов и повысить долю локализации оборудования с нынешних 68 % до 85 %. А это значит, что мы не только создаем новые предприятия, рабочие места, но и способствуем укреплению технологического суверенитета России», – отметил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Открытие отечественного производства ветролопастей – долгожданное событие этого года. На новом заводе будет создано более 400 высокотехнологичных рабочих мест для жителей региона. Мы успешно занимаемся новыми, перспективными проектами, направленными на развитие экономической мощи нашего государства. Благодаря сотрудничеству с госкорпорацией «Росатом» Ульяновская область занимает достойное место в развитии отечественной ветроэнергетики и композитной индустрии, вносит свой вклад в достижение технологического суверенитета страны – задачи, поставленной президентом», – сказал губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Композитный дивизион госкорпорации «Росатом» – крупнейший производитель композитных материалов в России. Располагает масштабными мощностями от производства сырья до готовых изделий. Дивизион включает в себя современный научно-исследовательский центр, промышленные производства ПАН-прекурсора, углеродного волокна, стекловолокна, производителей тканей и препрегов, а также готовых изделий из композитных материалов. В дивизион входит 17 производств в 15 регионах РФ.

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы и профессионального образования. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет «Росатому» и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.