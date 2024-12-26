При поддержке АО Кирскабель в ВятГУ открылась новая лаборатория

В Вятском государственном университете 25 декабря произошло значимое событие — открытие современного пространства для исследований и реализации проектов на электротехническом факультете.

Партнёром мероприятия выступила компания АО «Кирскабель», которая входит в холдинг «Ункомтех». Сотрудничество АО «Кирскабель» с ВятГУ длится уже три года и охватывает различные аспекты образовательной деятельности. Представители «Кирскабеля» активно участвуют в проектах, встречах со студентами и проводят для них мастер-классы.

Декан электротехнического факультета ВятГУ Антон Фоминых сообщил, что руководство АО «Кирскабель» выступило с инициативой открытия обновленной лаборатории электроизоляционных материалов, способной стать настоящей точкой притяжения молодых инженерных талантов. Презентация современного пространства для проведения исследований явилась ключевой составляющей декабрьской встречи с партнерами. Новая лаборатория оснащена разнообразным оборудованием как для изучения свойств электроизоляционных материалов, так и для использования аддитивных технологий.

По словам декана электротехнического факультета ВятГУ Антона Фоминых, от 10 до 14 студентов ежегодно проходят стажировки и практику на заводе «Кирскабель»

Ректор ВятГУ Валентин Пугач выразил благодарность гостям за их вклад в развитие университета. Он подчеркнул, что сотрудничество должно быть взаимовыгодным и долгосрочным.

Валентин Пугач также отметил, что было бы полезно, если бы партнёры ставили перед студентами задачи, связанные как с текущим производственным процессом, так и с разработкой новых технологий.

Четверокурсник направления подготовки «Электромеханика» Илья Созонов начал работать на заводе «Кирскабель» уже на втором курсе. Он прошёл производственную практику и теперь работает инженером на заводе, продолжая обучение в ВятГУ по индивидуальному плану.

Илья отметил, что предприятие является конкурентоспособным и передовым. Он посетил все участки завода и вместе с делегацией завода ездил в Китай для приёмки оборудования, которое постоянно обновляется.

Директор по персоналу АО «Кирскабель» Екатерина Филиппова заверила, что компания продолжит принимать студентов на практику и проводить экскурсии. Она также отметила важность целевого обучения и начала работу в этом направлении.

В ходе церемонии открытия лаборатории были представлены студенческие проекты. Четверокурсник направления подготовки «Мехатроника и робототехника» Александр Миклин представил проект «Роботизированная рука», а студенты 3 курса того же направления Алексей Муравьёв и Егор Филатов рассказали о разработке робота с машинным зрением, который может стать полезным инструментом для охраны организаций.